الزواج في زمن الكورونا ..

خيرة الوهرانية
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 6 أوت 2018
- المشاركات
- 4
- النقاط
- 3
- محل الإقامة
- وهران
- الجنس
- أنثى
بنت تزوجت في زمن الكورونا وتحكي على نفسها:
انا تزوجت بلا عرس عشا خفيف في الدار و منيش ندمانة بالعكس عرفت شحال كنا نبذرو.
وفرت دراهم التصديرة 30 مليون دراهم الحفافة( الحلاقة ) 4 ملاين دراهم القاطو (الحلويات) 10 ملاين دراهم لاروب بلونش (الفستان الابيض ) 2 ملاين دراهم لعشا نتاع لعرس ( وليمة العشاء )20 مليون و دراهم لصال ( قاعة الافراح) انا كنت موجدة لعرسي 70 مليون ... و راجلي كيفي دار عرس خفيف...
هو صحيح السبب مع الأول كان #كورونا لكن فقنا شحال كنا أغبياء و منفكروش بمنطق و نتبعو فالعادات و تقاليد و نبالغوا فيها.. ولي يقولي لعرس مرة وحدة في لحياة نقولو حتى بعض الفرص إذا ضيعتها مستحيل ترجع.. دراهم لعرس انا و زوجي شرينا بيها سيارة 120 مليون و 30 مليون شراها قش أطفال صغار للعيد باه نتاجرو فيهم ...
عندو ما يقارب شهر ضاعف المبلغ ، لو كل زوجين يديرو عشا خفيف و يبداو حياتهم بمشروع أحسن من البذخ و التبذير هذا.
ارجعو لعقولكم خاصة البنات مهبولة تمشطي ب 4 ملاين و هي خاسرة عليك زوج مساسك نتاع 50 دج و قرعة لالاك!
انا تزوجت بلا عرس عشا خفيف في الدار و منيش ندمانة بالعكس عرفت شحال كنا نبذرو.
وفرت دراهم التصديرة 30 مليون دراهم الحفافة( الحلاقة ) 4 ملاين دراهم القاطو (الحلويات) 10 ملاين دراهم لاروب بلونش (الفستان الابيض ) 2 ملاين دراهم لعشا نتاع لعرس ( وليمة العشاء )20 مليون و دراهم لصال ( قاعة الافراح) انا كنت موجدة لعرسي 70 مليون ... و راجلي كيفي دار عرس خفيف...
هو صحيح السبب مع الأول كان #كورونا لكن فقنا شحال كنا أغبياء و منفكروش بمنطق و نتبعو فالعادات و تقاليد و نبالغوا فيها.. ولي يقولي لعرس مرة وحدة في لحياة نقولو حتى بعض الفرص إذا ضيعتها مستحيل ترجع.. دراهم لعرس انا و زوجي شرينا بيها سيارة 120 مليون و 30 مليون شراها قش أطفال صغار للعيد باه نتاجرو فيهم ...
عندو ما يقارب شهر ضاعف المبلغ ، لو كل زوجين يديرو عشا خفيف و يبداو حياتهم بمشروع أحسن من البذخ و التبذير هذا.
ارجعو لعقولكم خاصة البنات مهبولة تمشطي ب 4 ملاين و هي خاسرة عليك زوج مساسك نتاع 50 دج و قرعة لالاك!