الزواج في زمن الكورونا ..

خيرة الوهرانية

خيرة الوهرانية

:: عضو منتسِب ::
إنضم
6 أوت 2018
المشاركات
4
النقاط
3
محل الإقامة
وهران
الجنس
أنثى
بنت تزوجت في زمن الكورونا وتحكي على نفسها:
انا تزوجت بلا عرس عشا خفيف في الدار و منيش ندمانة بالعكس عرفت شحال كنا نبذرو.
وفرت دراهم التصديرة 30 مليون دراهم الحفافة( الحلاقة ) 4 ملاين دراهم القاطو (الحلويات) 10 ملاين دراهم لاروب بلونش (الفستان الابيض ) 2 ملاين دراهم لعشا نتاع لعرس ( وليمة العشاء )20 مليون و دراهم لصال ( قاعة الافراح) انا كنت موجدة لعرسي 70 مليون ... و راجلي كيفي دار عرس خفيف...
هو صحيح السبب مع الأول كان #كورونا لكن فقنا شحال كنا أغبياء و منفكروش بمنطق و نتبعو فالعادات و تقاليد و نبالغوا فيها.. ولي يقولي لعرس مرة وحدة في لحياة نقولو حتى بعض الفرص إذا ضيعتها مستحيل ترجع.. دراهم لعرس انا و زوجي شرينا بيها سيارة 120 مليون و 30 مليون شراها قش أطفال صغار للعيد باه نتاجرو فيهم ...
عندو ما يقارب شهر ضاعف المبلغ ، لو كل زوجين يديرو عشا خفيف و يبداو حياتهم بمشروع أحسن من البذخ و التبذير هذا.
ارجعو لعقولكم خاصة البنات مهبولة تمشطي ب 4 ملاين و هي خاسرة عليك زوج مساسك نتاع 50 دج و قرعة لالاك!
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top