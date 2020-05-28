مشاركتي في مسابقة حلويات العيد

ملكة زوجي
:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
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طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا عيدكم كل عام وانتم بالف خير يا اهل اللمة الكرام
تفضلن هذه هي الحلويات لي قمت بصنعها رغم انني لم اكن اريد صنع الحلويات ونحن في هذا الوضع غير انا اولادي وزوجي ارغموني هههه
اقدم لكم مائدتي المتواضعةجدا جدا
هذه انواع الحلوياااات
وهذه مائدتي المتواضعة التي لم تكتمل .........بعد ولم اجد وقت لتصويرها كاملة مكملة ههه
واليكم بعض الصور من مائدة بيت اهلي
دمتم احبتي في الله