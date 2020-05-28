مشاركتي في مسابقة حلويات العيد

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مشرفة ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المشرفات
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
1,969
النقاط
571
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صحا عيدكم كل عام وانتم بالف خير يا اهل اللمة الكرام

تفضلن هذه هي الحلويات لي قمت بصنعها رغم انني لم اكن اريد صنع الحلويات ونحن في هذا الوضع غير انا اولادي وزوجي ارغموني هههه
اقدم لكم مائدتي المتواضعةجدا جدا

هذه انواع الحلوياااات

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وهذه مائدتي المتواضعة التي لم تكتمل .........بعد ولم اجد وقت لتصويرها كاملة مكملة ههه

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واليكم بعض الصور من مائدة بيت اهلي

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دمتم احبتي في الله
 
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