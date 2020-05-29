عرض بيع متوفر 500 دولار PAYONEER مقابل Baridi Mob / CCP

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
abdouker
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
189.00 د.ج، قابل للتفاوض
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
abdouker

abdouker

:: عضو مُشارك ::
بائع عملات معتمد
إنضم
11 ديسمبر 2015
المشاركات
369
النقاط
507
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بيع مبلغ 500 دولار بايونير
المصدر : اعمال حرة


ملاحظات:
-لا توجد عمولة في الإرسال
-التحويل عبر c2c
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي عبر الرسالة القصيرة، إن لم تصل يرجى الانتظار حتى التأكد عبر موقع البريد بين 03:00 و 05:00 صباحا فور تحديث كشف الحساب
-إذا لم يتم الدفع الفوري لكم معناه لم تصل الرسالة القصيرة.

تنبيهات:
-الأولوية لمن يحجز كامل المبلغ
-مدة الحجز للمشتري 24 ساعة ثم الحجز للذي يليه
-الرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-بعد الدفع يتم رفع الوصل في المرفقات داخل المحادثة ويكتب عليه: إسم عضويتي وعضوية المشتري+إسم المنتدى
-يرجى عدم نشر حسابات الشبكة الإجتماعية أو أية وسيلة تواصل مثل الإيميل ورقم الهاتف
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
 

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Seddiklabienmon

Seddiklabienmon

:: عضو منتسِب ::
إنضم
25 أفريل 2020
المشاركات
8
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
Sidi Bel abbes
الجنس
ذكر
سلام اخ تقدر تتاكدلي ان بايونير تاعي يقبل خاصية card to card مع علم اني توصلت ببعض دفعات في حسابي هذا هو حسابي على بايونير pcchaplin0@gmail.com
 
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