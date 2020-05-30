algstar
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 26 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 98
- النقاط
- 3
- العمر
- 50
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
دروس تقديمية باستعمال PowerPoint لمادة الرياضيات | للسنة الرابعة متوسط
درس الإحصاء باستعمال PowerPoint
درس العلاقات المثلثية في المثلث القائم باستعمال PowerPoint
درس خاصية طالس باستعمال PowerPoint
دروس الهندسة في الفضاء باستعمال PowerPoint
تحميل من هنا
درس الإحصاء باستعمال PowerPoint
درس العلاقات المثلثية في المثلث القائم باستعمال PowerPoint
درس خاصية طالس باستعمال PowerPoint
دروس الهندسة في الفضاء باستعمال PowerPoint
تحميل من هنا