الأفضل في اللمة خلال شهري أفريل و ماي

السلامة عليكم ورحمة الله اصدقائي في اللمة الجزائرية مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل 🌙 كل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم بألف خير وصحه وسعادة..اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.❤ نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء و الوباء (( اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ،...