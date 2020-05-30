الأفضل في اللمة خلال شهري أفريل و ماي

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 12,205
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة
احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )
مواصلة من ادارة اللمة في شكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهري
أفريل و ماي
الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
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إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر
افريل
افضل عضو
الاخ @أمير جزائري حر
افضل عضوة
الاخت
@هدى النور
و يهدى إليهما الوسام التالي
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افضل مشرف
الاخ @البشير البشير
ماااشاااء الله تبااارك الله
افضل مشرفة
@ماغيكاي تشان
و يهدى اليهما الوسام التالي
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افضل مراقب
الاخ @Ma$Ter
.
افضل مراقبة
الاخت @سكون الفجر
و يهدى اليهما الوسام
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للأخت
Gül Bahar
و عنوانه
رمضان مبارك🌙...عملي الفني لهذه المناسبة الفضيلة
السلامة عليكم ورحمة الله اصدقائي في اللمة الجزائرية مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل 🌙 كل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم بألف خير وصحه وسعادة..اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.❤ نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء و الوباء (( اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ،...
www.4algeria.com
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الآن نمر الى الافضل خلال شهر
مـــــــــاي
افضل عضو
الاخ @Golden Man
افضل عضوة
الاخت @هدى النور
يهدى اليهما الوسام
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افضل مشرف
المميز دائما الاخ @البشير البشير
افضل مشرفة
الاخت الطيبة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
يهدى اليهما
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افضل مراقبة
الاخت الغالية @Yasmina zahra
افضل مراقب
الاخ الطيب @Ma$Ter
يهدى لهما الوسام
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افضل موضوع
للاخت المبدعة
@Soumia hadj mohammed
بموضوعها المميز
التقاطات 2020
كيف حالكم اهل اللمة الجزائرية إن شاء الله تكونوا بخير افتتح الصور بمصحفي العزيز صور بورتريه قصيت منها فقط العين جولة مع بعض من نباتات المنزل وعصافيرها يتبع
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و منه يهدى لها الوسام
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نشكركم لتميزكم الشهري
بارك الله فيكم
وفي انتظاركم مع اعضاء جدد في الشهر المقبل ان شاءالله
لاتبخلوا على منتداكم بالمواضيع
فهو بحاجة إليكم جميعا
من اعداد:
@السلطانة
@الامين محمد
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