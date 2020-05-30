الأفضل في اللمة خلال شهري أفريل و ماي

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,205
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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بسم الله
السلام عليكم احبتي في اللمة المباركة

احبتي و اخواني
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال -صلى الله عليه وسلم-:
( من لا يشكر الناس لا يشكر الله )

مواصلة من ادارة اللمة في شكر الأعضاء الذين نشطو خلال كل شهر
نقدم لكم الأفضل خلال شهري
أفريل و ماي

الإخوة الأخوات الأفضل من خلال مجهوداتهم و حضورهم
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إليكم نتائج الافضل في اللمة خلال شهر
افريل

افضل عضو
الاخ @أمير جزائري حر

افضل عضوة
الاخت
@هدى النور

و يهدى إليهما الوسام التالي
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افضل مشرف
الاخ @البشير البشير
ماااشاااء الله تبااارك الله

افضل مشرفة
@ماغيكاي تشان

و يهدى اليهما الوسام التالي
افضل مشرف 2.gif
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افضل مراقب
الاخ @Ma$Ter
.
افضل مراقبة
الاخت @سكون الفجر

و يهدى اليهما الوسام
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للأخت
Gül Bahar
و عنوانه
www.4algeria.com

رمضان مبارك🌙...عملي الفني لهذه المناسبة الفضيلة

السلامة عليكم ورحمة الله اصدقائي في اللمة الجزائرية مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل 🌙 كل عام وانتم إلى الله أقرب وكل عام أنتم بألف خير وصحه وسعادة..اعاده الله علينا وعليكم بالخير والمسرات.❤ نسأل الله العظيم أن يرفع عنا البلاء و الوباء (( اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ،...
www.4algeria.com www.4algeria.com
و يهدي اليها الوسام
افضل موضوع4.gif


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الآن نمر الى الافضل خلال شهر
مـــــــــاي

افضل عضو
الاخ @Golden Man

افضل عضوة
الاخت @هدى النور

يهدى اليهما الوسام
افضل عضو1.gif

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افضل مشرف
المميز دائما الاخ @البشير البشير

افضل مشرفة
الاخت الطيبة @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

يهدى اليهما
افضل مشرف 2.gif

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افضل مراقبة
الاخت الغالية @Yasmina zahra

افضل مراقب
الاخ الطيب @Ma$Ter

يهدى لهما الوسام
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افضل موضوع
للاخت المبدعة
@Soumia hadj mohammed
بموضوعها المميز
www.4algeria.com

التقاطات 2020

كيف حالكم اهل اللمة الجزائرية إن شاء الله تكونوا بخير افتتح الصور بمصحفي العزيز صور بورتريه قصيت منها فقط العين جولة مع بعض من نباتات المنزل وعصافيرها يتبع
www.4algeria.com www.4algeria.com
الحقيقة كل مواضيعها كانت مميزة و كلها تستحق ان تكرم بها

و منه يهدى لها الوسام
افضل موضوع4.gif

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نشكركم لتميزكم الشهري

بارك الله فيكم
وفي انتظاركم مع اعضاء جدد في الشهر المقبل ان شاءالله
لاتبخلوا على منتداكم بالمواضيع
فهو بحاجة إليكم جميعا

من اعداد:

@السلطانة
@الامين محمد


 

المرفقات

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,205
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
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