الافضل خلال شهري اوت و سبتمبر

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة، أو غربة ،فتذكر قربك من الله، في قلب كل شتاء ربيع نابض ووراء كل ليل فجر باسم، قد تتحمل الألم لساعات ،لكن لاترضى باليأس لحظة، كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير...