الافضل خلال شهري اوت و سبتمبر

الامين محمد
:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 7 أفريل 2015
- المشاركات
- 13,772
- النقاط
- 2,061
- محل الإقامة
- الجزائر الحبيبة
- الجنس
- ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيب
نعود الى اجواء التكريمات الشهرية
حيث لاحظنا نشاطا مميزا خلال شهر جويلية
بأقلام أقل ما يقال عنها انها مبدعة تستحق التشجيع و المرافقة
أعضاؤنا المميزون خلال شهري اوت و سبتمبر
و هم المبدعون التالية أسماؤهم
افضل عضو
الاخ المنضم الينا حديثا جلب الانتباه بمواضيع ممتازة و ردود قيمة
هو الاخ
@AMH1398
من جانب الاخوات عندنا عضوات مميزات يستحقن التكريم و هن
افضل العضوات
@Tama Aliche
@بنت الشمال
@سَجَى
و يتحصل كل واحد منهم على الوسام
اما افضل المواضيع فلدينا
@سَجَى
@AMH1398
@Soumia hadj mohammed
@اميرة المدائن
و يتحصل كل موضوع على الوسام التالي
السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيب
نعود الى اجواء التكريمات الشهرية
حيث لاحظنا نشاطا مميزا خلال شهر جويلية
بأقلام أقل ما يقال عنها انها مبدعة تستحق التشجيع و المرافقة
أعضاؤنا المميزون خلال شهري اوت و سبتمبر
و هم المبدعون التالية أسماؤهم
افضل عضو
الاخ المنضم الينا حديثا جلب الانتباه بمواضيع ممتازة و ردود قيمة
هو الاخ
@AMH1398
من جانب الاخوات عندنا عضوات مميزات يستحقن التكريم و هن
افضل العضوات
@Tama Aliche
@بنت الشمال
@سَجَى
و يتحصل كل واحد منهم على الوسام
اما افضل المواضيع فلدينا
( لا تلتفِت ) .
- سلامُ اللّه يغشاكُم يا رِفاق وَ صبَاحكم سَواسِن أحببتُ أن يكون لي بَصمة في هذَا القسم : (
www.4algeria.com
الدنيا مازالت بخير وفيها الخير و الحمد لله
وصلتني اليوم رسالة من صديق فيها "بارطاج" لواحد تاجر مواد غذائية يقول فيها : * البارح دخل عندي واحد نعرفو عايش على قد الحال نهار كاين ونهار مكانش .. قالي خصني 50دج عدس ، و باطة طماطم من الصغيرة ، مركيهم و كي ينوب ربي نخلصك ، قلتلو معليش .. * في نفس الوقت دخل واحد مانعرفوش وماشي موالف يجي عندي...
www.4algeria.com
التقاطات بهاتف Redmi 9T
اسعد الله اوقاتكم الصور ملتقطة بهاتف Redmi 9T مود بروفيسيونال التعديل بواسطة : lightroom ---piscart رح نشوفو صور متنوعة والي عنده استفسار على ضبط الاعدادات او التعديلات او حتى كواليس التصوير فليتفضل ملاحظة : راني صغرت الحجم تعهم وكي نصغر الحجم تفقد من الكاليتي تعها ولي حب نبعثلو فوتو...
www.4algeria.com
سر السعادة ...
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة، أو غربة ،فتذكر قربك من الله، في قلب كل شتاء ربيع نابض ووراء كل ليل فجر باسم، قد تتحمل الألم لساعات ،لكن لاترضى باليأس لحظة، كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير...
www.4algeria.com
و يتحصل كل موضوع على الوسام التالي
مع تحيات ادارة المنتدى
@السلطانة
@الامين محمد
@السلطانة
@الامين محمد