الافضل خلال شهري اوت و سبتمبر

الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
13,772
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
الجنس
ذكر
بسم الله
السلام عليكم احبابنا في اللمة الطيب

نعود الى اجواء التكريمات الشهرية
حيث لاحظنا نشاطا مميزا خلال شهر جويلية
بأقلام أقل ما يقال عنها انها مبدعة تستحق التشجيع و المرافقة

أعضاؤنا المميزون خلال شهري اوت و سبتمبر
و هم المبدعون التالية أسماؤهم

افضل عضو

الاخ المنضم الينا حديثا جلب الانتباه بمواضيع ممتازة و ردود قيمة
هو الاخ
@AMH1398

من جانب الاخوات عندنا عضوات مميزات يستحقن التكريم و هن
افضل العضوات

@Tama Aliche
@بنت الشمال
@سَجَى

و يتحصل كل واحد منهم على الوسام
افضل عضو1.gif

اما افضل المواضيع فلدينا

www.4algeria.com

( لا تلتفِت ) .

- سلامُ اللّه يغشاكُم يا رِفاق وَ صبَاحكم سَواسِن أحببتُ أن يكون لي بَصمة في هذَا القسم : (
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@سَجَى

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الدنيا مازالت بخير وفيها الخير و الحمد لله

وصلتني اليوم رسالة من صديق فيها "بارطاج" لواحد تاجر مواد غذائية يقول فيها : * البارح دخل عندي واحد نعرفو عايش على قد الحال نهار كاين ونهار مكانش .. قالي خصني 50دج عدس ، و باطة طماطم من الصغيرة ، مركيهم و كي ينوب ربي نخلصك ، قلتلو معليش .. * في نفس الوقت دخل واحد مانعرفوش وماشي موالف يجي عندي...
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@AMH1398

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التقاطات بهاتف Redmi 9T

اسعد الله اوقاتكم الصور ملتقطة بهاتف Redmi 9T مود بروفيسيونال التعديل بواسطة : lightroom ---piscart رح نشوفو صور متنوعة والي عنده استفسار على ضبط الاعدادات او التعديلات او حتى كواليس التصوير فليتفضل ملاحظة : راني صغرت الحجم تعهم وكي نصغر الحجم تفقد من الكاليتي تعها ولي حب نبعثلو فوتو...
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@Soumia hadj mohammed

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سر السعادة ...

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لو شعرت ببعد الناس عنك أو بوحشة، أو غربة ،فتذكر قربك من الله، في قلب كل شتاء ربيع نابض ووراء كل ليل فجر باسم، قد تتحمل الألم لساعات ،لكن لاترضى باليأس لحظة، كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير...
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@اميرة المدائن

و يتحصل كل موضوع على الوسام التالي
افضل موضوع4.gif

مع تحيات ادارة المنتدى
@السلطانة
@الامين محمد
 
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