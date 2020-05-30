السلام عليكمأين عشاق القططتلك الكائنات اللطيفة الضريفة المحبوبة الودودةلديا قط عمره 8 أشهر موجودة في بيتنا منذ ولادته ، بعدما ولدته أمها مباشرة هجرتها ولم تعد، لم تكن لديا أي خبرة في التعامل مع القطط ولما سألت أخبروني أن أشتري له حليب الرضع الخاص بالاطفال حديثي الولادة، لكنه كان غالي قليلا بالنسبة ليلم اتمكن من شراءه فاشتريت حليب الاكياس العادي سعره » الفين وخمسميا «و شتريت » لاسيرانغ « و اطعمته ، القط كان صغيرا جدا اضعه في كف يدي ، كان بحجم كف اليد، و أتسائل هل سيعيش ؟ مازلت أذكر عينيه المغمضتان وصوته الذي بالكاد يُسمع ...ومضت الايام و الاشهر والقط يكبر حتى صار عمره 8 أشهر والحمد لله ، أخاف عليه كثيرا أن يمرض أو أن تكون مناعته ضعيفة لأنه لم يتغذى بشكل جيد في صغره حليب الاكياس عادي ولاقيمة له مقارنة بحليب أم القط التي تركته منذ ولادتهاليوم أفكر في أخذه الى البيطري ليجري له تلقيح يحميه من الامراض، لكن أخشى أن يمرض ولا يتحمل التلقيح لان مناعته قد تكون ضعيفة ولا أريد أن أخسره أو أن تسوء حالته ، هذا القط تعودت عليه جدا هو فرد من عائلتي أحبه أكثر من نفسي وأخاف عليهماذا تنصحونني هل أخده الى البيطري أو لا؟مع العلم قطي في صحة جيدة الحمد لله لكن حتى أضمن له الحميه من الامراض