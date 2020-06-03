عثمان جيلان
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كورونا والزلازل.. ما علاقة الفيروس بانخفاض الاهتزازات الأرضية حول العالم؟ اعظم حدث يشهد بالإعجاز العلمي للقران الكريم , مقالة للدكتور عثمان جيلان معجمي
شهد العلماء الذين يراقبون سطح الأرض بحثا عن الاهتزازات، شهدوا انخفاضا ملحوظا في نشاط الزلازل منذ أن تم إغلاق العديد من المدن لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد , و أول من لاحظ هذا الانخفاض هم العلماء في المرصد الملكي في بلجيكا قائلين إن "الحركات الأرضية قد أصبحت أكثر انخفاضا منذ تطبيق الحكومات إجراءات تقييد الحركة لتحجيم تفشي الفيروس "
لماذا انخفضت حركات الزلازل اثناء الحجر في دول العالم ؟ لماذا انخفضت الاهتزازات الارضية اثناء منع التجول في دول اوروبا وامريكا والصين ؟
ان علماءهم يقولون ,ان السبب هو توقف حركة السير والمشي , فقد تؤدي حركة سير المركبات والقاطرات على الطرقات الى اهتزاز طبقات الارض , فهل تفسيرهم هذا صحيح من الناحية العلمية ؟ ان تفسيرهم كان افتراضيا , فالناس في بيوتهم جالسون , وحركة السير قد توقفت , فلا قاطرات , ولا سيارات , ولم يجدوا أي تفسير خلافه
هل يوجد تفسير صحيح مقنع لهذه الظاهرة؟
نعم في القران الكريم , كلام الله , انزله الله تبيانا وتفصيلا لكل شيء , تنزيل من حكيم حميد
اولا , الله تعالى اخبرنا أن الارض قد تم تأمين حركتها بالجبال , فلا تميل ولا تضطرب , وايضا فالزلازل موجودة منذ القدم , وقبل ان توجد السيارات والقاطرات , وقبل ان يكثر عدد سكان العالم , بل كانت الزلازل سابقا اشد
اذن فرضيتهم فيها شك , وتحتاج الى دليل علمي , والفرضية لا يؤخذ بها الا اذا اثبتت بحقائق عليمة , وليس لديهم أي دليل علمي على فرضيتهم
اذن , ما هو السبب؟ بمجرد ان لزم البشر بيوتهم , وقلت حركتهم , قلت الزلازل؟
ان الاجابة موجودة في كتاب الله
ماذا جاء في القران الكريم حول هذا الموضوع؟
الله تعالى يخبرنا ان هناك اشياء , اذا قام الناس بفعلها , فإن ذلك يؤدي الى اهتزاز الارض والسماوات , ومن ضمن واهم واشهر هذه الاشياء , ما اخبرنا الله به في قوله الحكيم : (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) سورة مريم) , وقوله تعالى : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) سورة الكهف)
اذن عرفنا السبب , وهو قول الناس كذبا ان الله اتخذ ولدا , هذه الكلمة الكبيرة التي يرددها المسيحيون في الكنائس , تؤدي الي تأثير كبير في الارض والجبال والسماوات , حتى تكاد السموات تتفطر , و تنشق الارض وتخر الجبال هدا , وكلمة تكاد أي اقتربت , فمثلا عندما تهب الرياح قوية , فإن الاشجار تتمايل , وتكاد ان تقتلع من جذورها من شدة تمايلها وقوة الريح , أي قبل ان تصل الى درجة الاقتلاع , فإنه يسبق ذلك تمايل واضطراب , وكذلك الارض , قبل ان تنشق , فإنها تهتز وتضطرب , كل ذلك بتأثير كلام المسيحين وقولهم الكاذب ان الله اتخذ ولدا , انهم يرددون هذه الكلمة الكاذبة في الكنائس في اوقات صلاتهم , ولكن اثناء جائحة كورونا , اقفلت الكنائس , وانقطع المصلون عن دخولها , ولم تعد تردد هذه الكلمة الكاذبة , ولذلك انخفضت الزلازل , وانخفضت حركات واهتزازات الارض , وهذا هو السبب , وليس ما قالوا ان السبب هو توقف سير الناس والمركبات على الارض , فهل انتم موافقون معي على ان السبب الحقيقي هو اغلاق الكنائس وتوقف الصلوات التي يردد فيها المسيحيون قولهم الكاذب ان عيسى ابن الله ؟
ولذلك , يخبرنا الله تعالى ان القيامة تقوم بأمره وبإذنه , وليس بقولهم الكاذب , ان ما يحدث من تأثير لكلمتهم الكاذبة ,يشبه الى حد كبير ما يحدث يوم القيامة , حتى ان بعض علماء المسلمين قال : قاتل الله المسيحين , كادوا ان يجعلوا القيامة تقوم علينا بقولهم الكاذب , فيوم القيامة تتفطر السماوات وتنشق الارض وتنهد الجبال , وقولهم الكاذب يكاد يفعل كل ذلك , تكاد السماوات تتفطر وتنشق الارض وتخر الجبال هدا , وتقوم القيامة , ولكن يوم القيامة لا يحدث بسبب هذه الكلمة الكاذبة , بل بأمر من الله تعالى , يقول الله تعالى : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) سورة الواقعة) ,اى أن وقوع الواقعة ليس سببها تلك الكلمة الكاذبة , وانما تكاد ان تقع بسبب قولهم الكاذب, ولكنها تؤدي الى تأثيرات على معدل حدوث الاهتزازات في الارض , كما تؤدي الى تأثيرات في بنية السماوات لا يعلمها الا الله تعالى , ولذلك عندما اقفلت الكنائس, ولم يردد المصلون المسيحيون قولهم الكاذب عيسى ابن الله , انخفضت حركات الزلازل , فمن يبلغهم بهذا السبب الحقيقي المذكور في القران , وان حركة سير الناس والسيارات ليست بالدرجة القوية التي تصل الى هز الارض , ومن ينذرهم ويخوفهم وينهيهم عن هذا القول , ان ذلك واجب على المسلمين جميعا كما قال تعالى : (بسم الله الرحمن الرحيم , الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) سورة الكهف )
https://orient-news.net/ar/news_show/179037/0/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
شهد العلماء الذين يراقبون سطح الأرض بحثا عن الاهتزازات، شهدوا انخفاضا ملحوظا في نشاط الزلازل منذ أن تم إغلاق العديد من المدن لإبطاء انتشار فيروس كورونا الجديد , و أول من لاحظ هذا الانخفاض هم العلماء في المرصد الملكي في بلجيكا قائلين إن "الحركات الأرضية قد أصبحت أكثر انخفاضا منذ تطبيق الحكومات إجراءات تقييد الحركة لتحجيم تفشي الفيروس "
لماذا انخفضت حركات الزلازل اثناء الحجر في دول العالم ؟ لماذا انخفضت الاهتزازات الارضية اثناء منع التجول في دول اوروبا وامريكا والصين ؟
ان علماءهم يقولون ,ان السبب هو توقف حركة السير والمشي , فقد تؤدي حركة سير المركبات والقاطرات على الطرقات الى اهتزاز طبقات الارض , فهل تفسيرهم هذا صحيح من الناحية العلمية ؟ ان تفسيرهم كان افتراضيا , فالناس في بيوتهم جالسون , وحركة السير قد توقفت , فلا قاطرات , ولا سيارات , ولم يجدوا أي تفسير خلافه
هل يوجد تفسير صحيح مقنع لهذه الظاهرة؟
نعم في القران الكريم , كلام الله , انزله الله تبيانا وتفصيلا لكل شيء , تنزيل من حكيم حميد
اولا , الله تعالى اخبرنا أن الارض قد تم تأمين حركتها بالجبال , فلا تميل ولا تضطرب , وايضا فالزلازل موجودة منذ القدم , وقبل ان توجد السيارات والقاطرات , وقبل ان يكثر عدد سكان العالم , بل كانت الزلازل سابقا اشد
اذن فرضيتهم فيها شك , وتحتاج الى دليل علمي , والفرضية لا يؤخذ بها الا اذا اثبتت بحقائق عليمة , وليس لديهم أي دليل علمي على فرضيتهم
اذن , ما هو السبب؟ بمجرد ان لزم البشر بيوتهم , وقلت حركتهم , قلت الزلازل؟
ان الاجابة موجودة في كتاب الله
ماذا جاء في القران الكريم حول هذا الموضوع؟
الله تعالى يخبرنا ان هناك اشياء , اذا قام الناس بفعلها , فإن ذلك يؤدي الى اهتزاز الارض والسماوات , ومن ضمن واهم واشهر هذه الاشياء , ما اخبرنا الله به في قوله الحكيم : (وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (88) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (89) تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (90) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (91) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (92) سورة مريم) , وقوله تعالى : (كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) سورة الكهف)
اذن عرفنا السبب , وهو قول الناس كذبا ان الله اتخذ ولدا , هذه الكلمة الكبيرة التي يرددها المسيحيون في الكنائس , تؤدي الي تأثير كبير في الارض والجبال والسماوات , حتى تكاد السموات تتفطر , و تنشق الارض وتخر الجبال هدا , وكلمة تكاد أي اقتربت , فمثلا عندما تهب الرياح قوية , فإن الاشجار تتمايل , وتكاد ان تقتلع من جذورها من شدة تمايلها وقوة الريح , أي قبل ان تصل الى درجة الاقتلاع , فإنه يسبق ذلك تمايل واضطراب , وكذلك الارض , قبل ان تنشق , فإنها تهتز وتضطرب , كل ذلك بتأثير كلام المسيحين وقولهم الكاذب ان الله اتخذ ولدا , انهم يرددون هذه الكلمة الكاذبة في الكنائس في اوقات صلاتهم , ولكن اثناء جائحة كورونا , اقفلت الكنائس , وانقطع المصلون عن دخولها , ولم تعد تردد هذه الكلمة الكاذبة , ولذلك انخفضت الزلازل , وانخفضت حركات واهتزازات الارض , وهذا هو السبب , وليس ما قالوا ان السبب هو توقف سير الناس والمركبات على الارض , فهل انتم موافقون معي على ان السبب الحقيقي هو اغلاق الكنائس وتوقف الصلوات التي يردد فيها المسيحيون قولهم الكاذب ان عيسى ابن الله ؟
ولذلك , يخبرنا الله تعالى ان القيامة تقوم بأمره وبإذنه , وليس بقولهم الكاذب , ان ما يحدث من تأثير لكلمتهم الكاذبة ,يشبه الى حد كبير ما يحدث يوم القيامة , حتى ان بعض علماء المسلمين قال : قاتل الله المسيحين , كادوا ان يجعلوا القيامة تقوم علينا بقولهم الكاذب , فيوم القيامة تتفطر السماوات وتنشق الارض وتنهد الجبال , وقولهم الكاذب يكاد يفعل كل ذلك , تكاد السماوات تتفطر وتنشق الارض وتخر الجبال هدا , وتقوم القيامة , ولكن يوم القيامة لا يحدث بسبب هذه الكلمة الكاذبة , بل بأمر من الله تعالى , يقول الله تعالى : (إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (1) لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ (2) خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ (3) إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا (4) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (5) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا (6) سورة الواقعة) ,اى أن وقوع الواقعة ليس سببها تلك الكلمة الكاذبة , وانما تكاد ان تقع بسبب قولهم الكاذب, ولكنها تؤدي الى تأثيرات على معدل حدوث الاهتزازات في الارض , كما تؤدي الى تأثيرات في بنية السماوات لا يعلمها الا الله تعالى , ولذلك عندما اقفلت الكنائس, ولم يردد المصلون المسيحيون قولهم الكاذب عيسى ابن الله , انخفضت حركات الزلازل , فمن يبلغهم بهذا السبب الحقيقي المذكور في القران , وان حركة سير الناس والسيارات ليست بالدرجة القوية التي تصل الى هز الارض , ومن ينذرهم ويخوفهم وينهيهم عن هذا القول , ان ذلك واجب على المسلمين جميعا كما قال تعالى : (بسم الله الرحمن الرحيم , الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (1) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2) مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (4) مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا (5) سورة الكهف )
https://orient-news.net/ar/news_show/179037/0/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85