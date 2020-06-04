اعرف جسمك.. كيف يدافع الجهاز المناعى عن الإنسان ضد الأمراض؟

طالما انتابني الفضول عن تلك الحروب التي تخوضها اجسامنا ضد اولئك الغرباء الذين يحاولون استوطانها ....مايلي هو موجز ل كيف يدافع الجهاز المناعى عن الإنسان ضد الأمراض؟في المواضيع القادمة باذن الله ساتعمق في كل جهاز وخلية وكل مايخص المناعة والجهاز المناعياذا ......يحتوى جسم الإنسان على مجموعة من الأجهزة والأعضاء المترابطة والتى تؤدى كل منها وظيفة معينة بالجسم، مثل الجهاز المناعى، والذى يتكون من شبكة من الخلايا والأنسجة والأعضاء التي تعمل معاً لحماية الجسم، ومن ضمنها خلايا الدم البيضاء ، والتي تأتي في نوعين أساسيين تتحدان للبحث عن وتدمير الكائنات أو المواد المسببة للأمراض، وفقاً لما ذكره الموقع الأمريكى "kidshealth".ويتم إنتاج خلايا الدم البيضاء في العديد من المواقع المختلفة بالجسم ، بما في ذلك الغدة الصعترية والطحال ونخاع العظام، والتى يطلق عليها اسم الأعضاء اللمفاوية، وهى مجموعة من الأنسجة اللمفاوية و التي تستضيف الكريات البيضاء.وتدور كريات الدم البيضاء عبر الجسم بين الأعضاء والعقد عبر الأوعية اللمفاوية والأوعية الدموية ، ويعمل الجهاز المناعي بطريقة منسقة لمراقبة للجراثيم أو المواد التي قد تسبب مشاكل صحية.الخلايا البالعة، والتي تمضغ الكائنات الحية الغازية للجسم والمسببة للأمراض.والخلايا الليمفاوية ، التي تسمح للجسم أن يتذكر ويتعرف على الغزاة السابقين ويساعد الجسم على تدميرها.توجد المناعة الداخلية بحصانة فطرية (أو طبيعية) ، وهي نوع من الحماية العامة، للوقاية من الجراثيم التي تؤثر على الأنواع الأخرى المسببة للأمراض، مثل الفيروسات.وتشمل المناعة الفطرية أيضا الحواجز الخارجية للجسم ، مثل الجلد والأغشية المخاطية، والتي تعتبر خط الدفاع الأول في منع الأمراض من دخول الجسم.والنوع الثاني من الحماية هو المناعة التكيفية (أو النشطة) التي تتطور طوال العمر، و تتضمن المناعة التكيفية الخلايا الليمفاوية والتى تتطور كلما تعرض الإنسان للأمراض، وتمنع الإصابة بالفيروسات المختلفة من خلال التطعيم.الحصانة السلبية هي "مستعارة" من مصدر آخر وتستمر لفترة قصيرة. على سبيل المثال ، تعطي الأجسام المضادة في حليب الأم مناعة مؤقتة للأمراض التي تعرضت لها الأم، مما يساعد في حماية الطفل من العدوى خلال السنوات الأولى من الطفولةاتمنى ان يكون الموضوع مفيدافي امان الله