الثوم و فوائده

الثوم.. سلاحك الطبيعي الخفي ضد أمراض العصر!لا تبحث بعيدًا عن دوائك! فالثوم، هذه الحبة البيضاء الصغيرة، تخفي في طيّاتها كنزًا من الأسرار العلاجية التي أبهرت الطب القديم والحديث على حد سواء. ما اعتبره الأجداد "دواء الفقراء" تُثبته الأبحاث اليوم كأحد أقوى الأغذية الوقائية والعلاجية على الإطلاق.درع مضاد للسرطانالثوم لا يرحم الخلايا السرطانية! أكثر من 30 مركبًا فعّالًا بداخله، تعمل كجيش من مضادات السرطان، خاصة في محاربة أورام المعدة والأمعاء، والحد من انتشارها في الجسم.صديق البشرة والشباببفضل مضادات الأكسدة القوية، يؤخر الثوم علامات الشيخوخة ويُنعش خلايا الجلد، فيحافظ على شبابك لأطول فترة ممكنة.قل وداعًا للكوليسترول المرتفعالثوم يُقلل إنتاج الكوليسترول الضار في الكبد، ويُساعد الجسم على التخلص منه، مما يدعم صحة القلب ويقلل فرص الإصابة بالجلطات والمشاكل القلبية المفاجئة.راحة للمفاصل وتنظيم للضغطسواء كنت تعاني من ارتفاع الضغط أو التهاب المفاصل، فالثوم قد يكون جزءًا من الحل الطبيعي الذي تبحث عنه، بفضل مركبات الكبريت المضادة للالتهاب.مضاد حيوي طبيعي بدون آثار جانبيةيُحارب أكثر من 70 نوعًا من البكتيريا والفطريات! فعال في نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي، والمهبل، ويُعزز المناعة بجدارة.راحة لأمعائك وهضمكمن طرد الديدان إلى تهدئة الغازات وتحسين حركة الأمعاء، الثوم يُنظّف الجهاز الهضمي ويساعده على أداء وظائفه بكفاءة.مدر للبول ومنقّي للكلىيساعد على طرد السموم والسوائل الزائدة، مما يُخفف العبء على الكليتين ويُحارب احتباس السوائل.في الطب الحديث؟ نعم، الثوم حاضر بقوة!يُستخرج منه مستحضرات دوائية تُستخدم في توسيع الشرايين، تطهير الجسم، علاج الضغط، التهابات الرئة، الإمساك، وحتى السل.القيمة الغذائية لكل 100غ من الثوم:بروتين: 6.2غكربوهيدرات: 30.8غفيتامين B1: 0.25ملغب3 (نياسين): 0.5ملغكالسيوم: 29ملغحديد: 1.5ملغفوسفور: 202ملغبوتاسيوم: 29ملغدهون: 0.2غالسعرات الحرارية: 137أفضل طرق الاستهلاك:يُفرم أو يُسحق ويُؤكل مباشرة بعد تحضيره للاستفادة من زيوته الطيّارة.أضفه طازجًا إلى أطباقك وسلطاتك مع زيت الزيتون.تناول فصين يوميًا يعادل جرعة وقائية طبيعية.للتخلص من رائحته: امضغ النعناع، أو تناول حب الهيل، أو القهوة.نصيحة ذهبية:لا تنظر إلى الثوم كنكهة فقط، بل كدرع واقٍ يقف بينك وبين الكثير من الأمراض.