الثوم و فوائده

إلياس
:: أستاذ ::
أوفياء اللمة
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الثوم.. سلاحك الطبيعي الخفي ضد أمراض العصر!
لا تبحث بعيدًا عن دوائك! فالثوم، هذه الحبة البيضاء الصغيرة، تخفي في طيّاتها كنزًا من الأسرار العلاجية التي أبهرت الطب القديم والحديث على حد سواء. ما اعتبره الأجداد "دواء الفقراء" تُثبته الأبحاث اليوم كأحد أقوى الأغذية الوقائية والعلاجية على الإطلاق.
درع مضاد للسرطان
الثوم لا يرحم الخلايا السرطانية! أكثر من 30 مركبًا فعّالًا بداخله، تعمل كجيش من مضادات السرطان، خاصة في محاربة أورام المعدة والأمعاء، والحد من انتشارها في الجسم.
صديق البشرة والشباب
بفضل مضادات الأكسدة القوية، يؤخر الثوم علامات الشيخوخة ويُنعش خلايا الجلد، فيحافظ على شبابك لأطول فترة ممكنة.
قل وداعًا للكوليسترول المرتفع
الثوم يُقلل إنتاج الكوليسترول الضار في الكبد، ويُساعد الجسم على التخلص منه، مما يدعم صحة القلب ويقلل فرص الإصابة بالجلطات والمشاكل القلبية المفاجئة.
راحة للمفاصل وتنظيم للضغط
سواء كنت تعاني من ارتفاع الضغط أو التهاب المفاصل، فالثوم قد يكون جزءًا من الحل الطبيعي الذي تبحث عنه، بفضل مركبات الكبريت المضادة للالتهاب.
مضاد حيوي طبيعي بدون آثار جانبية
يُحارب أكثر من 70 نوعًا من البكتيريا والفطريات! فعال في نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي، والمهبل، ويُعزز المناعة بجدارة.
راحة لأمعائك وهضمك
من طرد الديدان إلى تهدئة الغازات وتحسين حركة الأمعاء، الثوم يُنظّف الجهاز الهضمي ويساعده على أداء وظائفه بكفاءة.
مدر للبول ومنقّي للكلى
يساعد على طرد السموم والسوائل الزائدة، مما يُخفف العبء على الكليتين ويُحارب احتباس السوائل.
في الطب الحديث؟ نعم، الثوم حاضر بقوة!
يُستخرج منه مستحضرات دوائية تُستخدم في توسيع الشرايين، تطهير الجسم، علاج الضغط، التهابات الرئة، الإمساك، وحتى السل.
القيمة الغذائية لكل 100غ من الثوم:
بروتين: 6.2غ
كربوهيدرات: 30.8غ
فيتامين B1: 0.25ملغ
ب3 (نياسين): 0.5ملغ
كالسيوم: 29ملغ
حديد: 1.5ملغ
فوسفور: 202ملغ
بوتاسيوم: 29ملغ
دهون: 0.2غ
السعرات الحرارية: 137
أفضل طرق الاستهلاك:
يُفرم أو يُسحق ويُؤكل مباشرة بعد تحضيره للاستفادة من زيوته الطيّارة.
أضفه طازجًا إلى أطباقك وسلطاتك مع زيت الزيتون.
تناول فصين يوميًا يعادل جرعة وقائية طبيعية.
للتخلص من رائحته: امضغ النعناع، أو تناول حب الهيل، أو القهوة.
نصيحة ذهبية:
لا تنظر إلى الثوم كنكهة فقط، بل كدرع واقٍ يقف بينك وبين الكثير من الأمراض.
لا تبحث بعيدًا عن دوائك! فالثوم، هذه الحبة البيضاء الصغيرة، تخفي في طيّاتها كنزًا من الأسرار العلاجية التي أبهرت الطب القديم والحديث على حد سواء. ما اعتبره الأجداد "دواء الفقراء" تُثبته الأبحاث اليوم كأحد أقوى الأغذية الوقائية والعلاجية على الإطلاق.
درع مضاد للسرطان
الثوم لا يرحم الخلايا السرطانية! أكثر من 30 مركبًا فعّالًا بداخله، تعمل كجيش من مضادات السرطان، خاصة في محاربة أورام المعدة والأمعاء، والحد من انتشارها في الجسم.
صديق البشرة والشباب
بفضل مضادات الأكسدة القوية، يؤخر الثوم علامات الشيخوخة ويُنعش خلايا الجلد، فيحافظ على شبابك لأطول فترة ممكنة.
قل وداعًا للكوليسترول المرتفع
الثوم يُقلل إنتاج الكوليسترول الضار في الكبد، ويُساعد الجسم على التخلص منه، مما يدعم صحة القلب ويقلل فرص الإصابة بالجلطات والمشاكل القلبية المفاجئة.
راحة للمفاصل وتنظيم للضغط
سواء كنت تعاني من ارتفاع الضغط أو التهاب المفاصل، فالثوم قد يكون جزءًا من الحل الطبيعي الذي تبحث عنه، بفضل مركبات الكبريت المضادة للالتهاب.
مضاد حيوي طبيعي بدون آثار جانبية
يُحارب أكثر من 70 نوعًا من البكتيريا والفطريات! فعال في نزلات البرد، والإنفلونزا، والتهابات الجهاز التنفسي، والمهبل، ويُعزز المناعة بجدارة.
راحة لأمعائك وهضمك
من طرد الديدان إلى تهدئة الغازات وتحسين حركة الأمعاء، الثوم يُنظّف الجهاز الهضمي ويساعده على أداء وظائفه بكفاءة.
مدر للبول ومنقّي للكلى
يساعد على طرد السموم والسوائل الزائدة، مما يُخفف العبء على الكليتين ويُحارب احتباس السوائل.
في الطب الحديث؟ نعم، الثوم حاضر بقوة!
يُستخرج منه مستحضرات دوائية تُستخدم في توسيع الشرايين، تطهير الجسم، علاج الضغط، التهابات الرئة، الإمساك، وحتى السل.
القيمة الغذائية لكل 100غ من الثوم:
بروتين: 6.2غ
كربوهيدرات: 30.8غ
فيتامين B1: 0.25ملغ
ب3 (نياسين): 0.5ملغ
كالسيوم: 29ملغ
حديد: 1.5ملغ
فوسفور: 202ملغ
بوتاسيوم: 29ملغ
دهون: 0.2غ
السعرات الحرارية: 137
أفضل طرق الاستهلاك:
يُفرم أو يُسحق ويُؤكل مباشرة بعد تحضيره للاستفادة من زيوته الطيّارة.
أضفه طازجًا إلى أطباقك وسلطاتك مع زيت الزيتون.
تناول فصين يوميًا يعادل جرعة وقائية طبيعية.
للتخلص من رائحته: امضغ النعناع، أو تناول حب الهيل، أو القهوة.
نصيحة ذهبية:
لا تنظر إلى الثوم كنكهة فقط، بل كدرع واقٍ يقف بينك وبين الكثير من الأمراض.