|[ مَنْ وَقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام ]|

قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالىٰ : قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالىٰ :

إحداهما

والثاني

"الاعتصام"(١٥١/١)

توقير صاحب البدعة مظنّة لمفسدتين تعودان علىٰ الإسلام بالهدم :(❶): التفات الجهال والعامة إلىٰ ذلك التوقير، فيعتقدون في المبتدع أنه أفضل الناس، وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلىٰ اتباعه علىٰ بدعته؛ دون اتباع أهل السنة على سنتهم .(❷): أنه إذا وقّر من أجل بدعته؛ صار ذلك كالحادي المحرّض له علىٰ إنشاء الابتداع في كل شيء .وعلىٰ كل حال؛ فتحيا البدع، وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه .