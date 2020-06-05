أُرَبي قط يتيم ماذا يجب أن أفعل 😺

الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

لا شك انه صادفنا قطا يتيما او مجموعة من القطط الصغيرة التي طالما تخلص منها بعض البشر و لربما اردنا تربية قط صغير في منزل

وكان السؤال دائما لا آستطيع التعامل مع و كيف و ماذا ؟

في هذه السلسلة المتكونة من عدة مواضيع سنتعلم معا كيف نعتني بالقطط

و نجول في عالمهم الجميل و الطريف في ان واحد

ف اهلا و سهلا بكم في رحلتنا هذه



عالم القطط

موضوعنا اليوم سيكون حول