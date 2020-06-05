أُرَبي قط يتيم ماذا يجب أن أفعل 😺

Yasmina zahra
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 24 نوفمبر 2015
- المشاركات
- 7,094
- النقاط
- 2,801
- محل الإقامة
- من عآلمي
- الجنس
- أنثى
الحمد لله رب العالمين الذي جعل لكل شيء قدراً، وجعل لكل قدر أجلاً، وجعل لكل أجل كتاباً
والصلاة والسلام على نبي الامم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
لا شك انه صادفنا قطا يتيما او مجموعة من القطط الصغيرة التي طالما تخلص منها بعض البشر و لربما اردنا تربية قط صغير في منزل
وكان السؤال دائما لا آستطيع التعامل مع و كيف و ماذا ؟
في هذه السلسلة المتكونة من عدة مواضيع سنتعلم معا كيف نعتني بالقطط
و نجول في عالمهم الجميل و الطريف في ان واحد
ف اهلا و سهلا بكم في رحلتنا هذه
عالم القطط
موضوعنا اليوم سيكون حول
طعام القطط الصغير
نقصد بالقطط الصغيرة التي يكون عمرها مابين الشهر و اقل من الشهر الى شهرين هنا القطط تكون في حاجة ماسة للعناية غداءها و نظافتها و قضاء حاجتها
تحتاج القطط الصغيرة عمرها شهر إلى أكل معين، نظرًا لصغر سنها واحتياجها لعناصر غذائية متعددة، لتنمو بشكل صحي وسليم، حيث تعتمد في غذائها على الحليب بشكل أساسي، سواء حليب الأم، أو حليب بديل ^^ نقصد بالحليب البديل يكون حليب خاص بالقطط و اذا كان غير متوفر و منقدروش لتكاليفه نستبدلوه بحليب للأطفال ^^
حيث أنها مخصصة لأكل القطط الصغيرة عمرها شهر أو شهرين، كما لا ينصح بتقديم لبن بقري
ويتمثل طعام القطط من عمر يوم إلى ثلاثة أيام في الرضاعة من الأم، أو 3 ملي من الحليب السائل المخفف بالماء كل ساعتين على مدار اليوم، أما القطط في عمر أربعة أيام إلى أسبوع، فيتمثل طعامها في 5 ملي من الحليب المخفف عشر مرات موزعة على مدار اليوم. وفي اليوم الثامن حتى إتمام عشرة أيام من العمر، فيمكن تقديم 7 ملي من الحليب عشر مرات يوميًا، وبعد اليوم العاشر حتى إتمام أسبوعين من العمر، يحتاج القطط الصغيرة إلى 13 ملي من اللبن كل 3 ساعات تقريبًا. أما في اليوم الخامس عشر وحتى إتمام ثلاثة أسابيع من العمر، تحتاج القطط إلى 10 ملي من الحليب ثمانية مرات موزعة على مدار اليوم، كما يتم البدء في تقديم الطعام الصلب بكميات قليلة للقطط البالغة من العمر أكثر من 21 يوم.
لكي لا نطيل انتظروني في الموضوع القادم
فيه تجربة للاعتناء بالقط اليتيم مع كامل النصائح ^^
مكلاه تقولولي كروونا و قاع تقدر تقدم المساعدة للقطط حتى لو متبنيتهاش