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فهم تطور القطط حديثة الولادة تساعدك في تقدير قيمة القطط الخاصة بك في المراحل المختلفة، وتساعدك على توفير احتياجاتها، وهناك واحدة من اكبر واكثر التطورات الاساسية الخاصة بالقطط حديثة الولادة تحدث خلال الفترة الزمنية بين الولادة وانتهاء الاسبوع الاول من العمر . ​

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صفات القطط حديثة الولادة في الاسبوع الاول من العمر : ​



تطور القطط حديثة الولادة في الاسبوع الاول من العمر

القطط في العموم مخلوقات رائعة، ولها القدرة على ادخال السرور والبهجة والترفيه على اصحابها، حتى وان كانت القطط حديثة الولادة الصغيرة العاجزة، فهي لطيفة جدا حتى عندما تكون صغيرة، والقطط حديثة الولادة الصغيرة تتطور بسرعة خلال مراحل عمرها الاولى ، وتتحول من القطط حديثة الولادة التي تمشي في تهاد الى قطط رشيقة في وقت قصير جدا .







فهم تطور القطط حديثة الولادة تساعدك في تقدير قيمة القطط الخاصة بك في المراحل المختلفة، وتساعدك على توفير احتياجاتها، وهناك واحدة من اكبر واكثر التطورات الاساسية الخاصة بالقطط حديثة الولادة تحدث خلال الفترة الزمنية بين الولادة وانتهاء الاسبوع الاول من العمر .









القطط حديثة الولادة تكون عاجزة جدا في هذا العمر وهو الاسبوع الاول بعد الولادة، ولكن القطة الام بشكل غريزي تعرف احتياجاتهم، فهي تقوم على تغذيتهم، وتبقى قريبة منهم لتدفئتهم، كما انها تساعدهم على الاستحمام من خلال لسانها الخشن، والذي يحفز القطط الصغيرة حديثة الولادة على الهضم، ويساعدهم على التبول والتغوط، والقطة الام سوف تحمي صغارها ويمكن ان تنقلهم من مكان الى مكان اخر اذا شعرت ان البشر تزعج كثيرا صغارها .القطط حديثة الولادة سوف تحصل على المناعة القوية من القطة الام اذا كانت القطة الام تم تطعيمها او لديها مناعة طبيعية، والقطط حديثة الولادة تحصل علي المناعة في خلال (24-48) ساعة الاولى بعد حصولها على اللبأ (لبن السرسوب) الذي يخرج مع اللبن في الايام الاولى من الولادة، وسوف تستمر القطط حديثة الولادة في الاحتفاظ بالمناعة مع التقدم في العمر حتى تحصل القطط الصغيرة على التطعيمات اللازمة الخاصة بها .



في الاسبوع الاول بعد الولادة سوف يكون من المغري جدا ان تعشق هذه القطط حديثة الولادة الصغيرة، ولكن يجب ان تعرف ان هذه الفترة هي فترة التطور الاساسية، ويمكن ان تنزعج القطة الام كثيرا اذا كان هناك الكثير من التدخل البشري، فيجب ان توفر لهم المساحة والوقت حتى ترتبط القطط حديثة الولادة بالقطة الام، وهذا سوف يساعدهم على المدى الطويل .





تطور القطط حديثة الولادة في الاسبوع الاول من العمر

القطط في العموم مخلوقات رائعة، ولها القدرة على ادخال السرور والبهجة والترفيه على اصحابها، حتى وان كانت القطط حديثة الولادة الصغيرة العاجزة، فهي لطيفة جدا حتى عندما تكون صغيرة، والقطط حديثة الولادة الصغيرة تتطور بسرعة خلال مراحل عمرها الاولى ، وتتحول من القطط حديثة الولادة التي تمشي في تهاد الى قطط رشيقة في وقت قصير جدا .







فهم تطور القطط حديثة الولادة تساعدك في تقدير قيمة القطط الخاصة بك في المراحل المختلفة، وتساعدك على توفير احتياجاتها، وهناك واحدة من اكبر واكثر التطورات الاساسية الخاصة بالقطط حديثة الولادة تحدث خلال الفترة الزمنية بين الولادة وانتهاء الاسبوع الاول من العمر .







- صفات القطط حديثة الولادة في الاسبوع الاول من العمر :



القطط الصغيرة حديثة الولادة في الاسبوع الاول من العمر يصل وزنها الى بضعة جرامات ، والتي تناسب حجم كف يدك بسهولة، والحبل السري الخاص بالقطط حديثة الولادة سوف يسقط في خلال يومين او ثلاثة ايام بعد الولادة، ولكن عيون القطط حديثة الولادة وقنوات الاذن لم تفتح بعد .







القطط حديثة الولادة تكون عاجزة جدا في هذا العمر وهو الاسبوع الاول بعد الولادة، ولكن القطة الام بشكل غريزي تعرف احتياجاتهم، فهي تقوم على تغذيتهم، وتبقى قريبة منهم لتدفئتهم، كما انها تساعدهم على الاستحمام من خلال لسانها الخشن، والذي يحفز القطط الصغيرة حديثة الولادة على الهضم، ويساعدهم على التبول والتغوط، والقطة الام سوف تحمي صغارها ويمكن ان تنقلهم من مكان الى مكان اخر اذا شعرت ان البشر تزعج كثيرا صغارها .







القطط حديثة الولادة سوف تحصل على المناعة القوية من القطة الام اذا كانت القطة الام تم تطعيمها او لديها مناعة طبيعية، والقطط حديثة الولادة تحصل علي المناعة في خلال (24-48) ساعة الاولى بعد حصولها على اللبأ (لبن السرسوب) الذي يخرج مع اللبن في الايام الاولى من الولادة، وسوف تستمر القطط حديثة الولادة في الاحتفاظ بالمناعة مع التقدم في العمر حتى تحصل القطط الصغيرة على التطعيمات اللازمة الخاصة بها .







في الاسبوع الاول بعد الولادة سوف يكون من المغري جدا ان تعشق هذه القطط حديثة الولادة الصغيرة، ولكن يجب ان تعرف ان هذه الفترة هي فترة التطور الاساسية، ويمكن ان تنزعج القطة الام كثيرا اذا كان هناك الكثير من التدخل البشري، فيجب ان توفر لهم المساحة والوقت حتى ترتبط القطط حديثة الولادة بالقطة الام، وهذا سوف يساعدهم على المدى الطويل .





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- سلوك وتطور القطط حديثة الولادة في الاسبوع الاول من العمر : ​



سوف تزن القطط الصغيرة حديثة الولادة 100 جرام عند الولادة، ويمكن ان يتضاعف حجمها بنهاية الاسبوع الاول من الولادة، والقطط حديثة الولادة كل ما تقدمه من الانشطة هي الرضاعة والنوم وعملية الاخراج، وهناك القليل من التفاعلات الاجتماعية في خلال هذا العمر، مع التنافس في عملية الرضاعة من القطة الام، وعلى الرغم من ان قنوات الاذن في الاسبوع الاول غير مفتوحة، إلا ان القطط حديثة الولادة قد يكون لها سلوك عكسي مع الضوضاء المفاجئة .







درجة حرارة جسم القطط حديثة الولادة حوالي 35 درجة مئوية ، ورد الفعل اللاارادي للقطط الصغيرة لم يتطور بعد، لذلك من المهم الاحتفاظ بالقطط حديثة الولادة في هذا الوقت دافئة، وخاصة اذا فقدت القطط حديثة الولادة القطة الام، ففي هذه الحالة سوف تحتاج الى توفير زجاجة الماء الساخن للتدفئة، او المصباح الحراري، وبعض الاغطية اللازمة للتدفئة، والحفاظ على القطط حديثة الولادة في حالة صحية .







على الرغم من أن القطط حديثة الولادة في الاسبوع الاول من العمر يمكن ان ترفع رأسها عند الولادة، إلا أنه لم يتم تطور دعم الاطراف بشكل كامل، ولذلك سوف ترفع وتخفض رأسها كثيرا حتى تتعلم ان تتحكم في اجسادها، ومع ذلك، في غضون بضعة أسابيع فقط سوف تتطور بسرعة وسوف تصبح رشيقة وذكية .

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صور لقطط بعمر أسبوع : ​



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