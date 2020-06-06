الفضول وما ينتج عنه

عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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العمر
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محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
بسم الله .

الفضول عادة قبيحة خاصة إذا تعدى الأمر إلى الغير اي
في الجلسات أو الزيارات تكون الدردشة
ومن الذي رأيته وسمعته مرارا
هو الأسئلة الفضولية
لا أقصد بذلك السؤال عن اخبار فلان أو حاله عموما
انما المحرج هو السؤال عن خصوصيات الناس
ماذا فعل وبكم اشترى سيارته هل اشترى ومتى
هذه الأسئلة الفضولية وشبيهاتها كيف تتعاملون معها ؟
انا افر من الكذب فرار الطريدة من صائدها في هذه الحالة انا مخير
بين أمرين احلاهما كأنك ناقف حنظل

بين أن تكذب أو تقول يا صاحبي انا لا اتدخل في شؤون غيري اراها كأنها صفعة مسكتة وهذا ارى أنني قسوت

ما هي طرقكم في الخروج من هذا المأزق ؟

ومتى وكيف نغير من هذه السلوكيات الضارة؟
وكيف نربي اولادنا على عدم التدخل في خصوصيات الغير؟
لأن الفضول نتيجته ضارة أما كذبا وأما صفعة (واش دخلني في الناس) لأن التلميح لا يفيد مع كل الناس .
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,079
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
الاخوة والاخوات

يا مرحبا يا مرحبا///

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