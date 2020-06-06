هل انت سعيد 4 :

* السعيد منْ وُعِظ بغيره .. والشقي من اتعظ به غيره .

* قوام السعادة في الفضيلة .

* السعادة في أن تحب ما تعمل ، لا أن تعمل ما تحب .

* السعيد من اعتبر بأمسه ، واستظهر لنفسه ، والشقي من جمع لغيره ، وبخل على نفسه بخيره .

* السعيد هو المستفيد من ماضيه ، المتحمس لحاضره ، المتفائل بمستقبله .

* سعادة الإنسان في حفظ اللسان .

* لا سبيل إلى السعادة في الحياة إلا إذا عاش الإنسان فيها حرّاً طليقاً من قيود الشهود وأسر الغرائز والهوى .

* شديد حبّك للطاعة ، وإقبال قلبك على مولاك ، وحضورك في العبادة دليل على سبق السعادة .

* السعادة لا تشترى بالمال ولكنها تباع به .