هل انت سعيد 6

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
424
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
هل انت سعيد 6 :
السعادة تمنح الإنسان راحة نفسية وقبولاً ذاتياً ..
السعادة تدخل على الأسرة السرور والروح والهدوء .
السعادة تربي الأولاد على طبيعة الحياة الإيجابية .
السعادة تساعد الإنسان على الاهتمام بالأهداف السامية بدلاً من الانشغال بالنفس والجسد .
السعادة تمنح الجسد انسجامية رائعة ، مما يجعل أجهزة الجسد المتنوعة تعمل بكفاءة .
السعادة تعطي الشخص الفرصة لأن يكون مبدعاً ومخترعاً .
السعادة تضعفي على المجتمع الفرحة فينسجم وينتج .
 
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