سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 424
- النقاط
- 21
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
هل انت سعيد 6 :
السعادة تمنح الإنسان راحة نفسية وقبولاً ذاتياً ..
السعادة تدخل على الأسرة السرور والروح والهدوء .
السعادة تربي الأولاد على طبيعة الحياة الإيجابية .
السعادة تساعد الإنسان على الاهتمام بالأهداف السامية بدلاً من الانشغال بالنفس والجسد .
السعادة تمنح الجسد انسجامية رائعة ، مما يجعل أجهزة الجسد المتنوعة تعمل بكفاءة .
السعادة تعطي الشخص الفرصة لأن يكون مبدعاً ومخترعاً .
السعادة تضعفي على المجتمع الفرحة فينسجم وينتج .
السعادة تمنح الإنسان راحة نفسية وقبولاً ذاتياً ..
السعادة تدخل على الأسرة السرور والروح والهدوء .
السعادة تربي الأولاد على طبيعة الحياة الإيجابية .
السعادة تساعد الإنسان على الاهتمام بالأهداف السامية بدلاً من الانشغال بالنفس والجسد .
السعادة تمنح الجسد انسجامية رائعة ، مما يجعل أجهزة الجسد المتنوعة تعمل بكفاءة .
السعادة تعطي الشخص الفرصة لأن يكون مبدعاً ومخترعاً .
السعادة تضعفي على المجتمع الفرحة فينسجم وينتج .