هل انت سعيد 6 :

السعادة تمنح الإنسان راحة نفسية وقبولاً ذاتياً ..

السعادة تدخل على الأسرة السرور والروح والهدوء .

السعادة تربي الأولاد على طبيعة الحياة الإيجابية .

السعادة تساعد الإنسان على الاهتمام بالأهداف السامية بدلاً من الانشغال بالنفس والجسد .

السعادة تمنح الجسد انسجامية رائعة ، مما يجعل أجهزة الجسد المتنوعة تعمل بكفاءة .

السعادة تعطي الشخص الفرصة لأن يكون مبدعاً ومخترعاً .

السعادة تضعفي على المجتمع الفرحة فينسجم وينتج .