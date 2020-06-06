سيكون هناك ............

ONjINE
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2019
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- 99
- النقاط
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- ويكفيني فخرا اني جزائرية
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما وسبقت بدات بسلسلة من المقالات العلمية حول مواضيع اثارت فضولي ... الصراحة المواضيع كثيرة
لذا جهزت قائمة وساضع المقالات وبحوثي حسب استطاعتي في مختلف فروع المنتدى
فيما يلي لمحة عن بعض المواضيع { بعضها فقط اما البقية ستكتشففونه لاحقا }
المواضيع العلمية :
- الجهاز المناعي وكل مايخص المناعة وكذا فقدان المناعة المكتسبة
-.البروتينات {سبقت ووضعت عددين }
- الانزيمات
-نظام الزمر الدموية
-الجهاز العصبي .. والاعصاب
ستكون تحت عنوان : #اعرف جسمك
-النشاطات التكتونية والظواهر الجيولوجية
-البراكين ... والزلازل
تحت عنوان : #كوكبنا
-التركيب الضوئي
بعنوان : # خبايا النباتات
مواضيع تاريخية :
-الحرب العالمية 1 و 2 ....
-الحرب الباردة {سبق ووضعت جزء }
بعنوان : # شهد العالم
-النظام الدولي الجديد
-الاشتراكية و الراسمالية
- الاتحاد السوفياتي .... الاتحاد الاوربي
صندوق النقد الدولي
عنوانها : # منظمات وانظمة
-الثورة الجزائرية والجزائر عامة مابين 1945-1989
بعنوان :# عاشت بلادي يوما ما
مواضيع في الشريعة :
-العقل
-العمل
-الربا
-المعاملات المالية
بعنوان : # هكذا ينظر ديني الى
-العقيدة
-الرسالات السماوية
-مصادر التشريع
-حجة الوداع
بعنوان :#هذا هو ديني
مواضيع حول العالم والاقتصاد :
- جغرافية العالم الاقتصادية
-القوى الاقتصادية الكبرى في العالم
-الاقتصاد الجزائري
بعنوان :# ايكونوميك
الادب والشعر :
محمود درويش ...... ايليا ابو ماضي ...... ميخائيل نعيمة ....... توفيق الحكيم ......مفدي زكرياء
بعنوان : # درر شعرية
{ سنعرض قصائد لهؤلاء الشعراء واعمالهم }
هاهي المواضيع حاولت تلخيصها هنا
{ مانخرج من الحجر الصحي الا مخلصتهم الكل }
والان افتح لكم المجال للتعليق وطرح ارائكم
لكم الحرية في اضافة مواضيع تثير فضولكم وساضيفها للقائمة
وكذا يمكنكم ان تقترحو اسماء اخرى لعناوين السلاسل
وان تختارو اكثر العناوين التي ترشحونها
المهم لكم الحرية
واحتاج الى اعضاء لمساعدتي في الطرح والتنسيق
في انتظاركم
في امان الله
كما وسبقت بدات بسلسلة من المقالات العلمية حول مواضيع اثارت فضولي ... الصراحة المواضيع كثيرة
لذا جهزت قائمة وساضع المقالات وبحوثي حسب استطاعتي في مختلف فروع المنتدى
فيما يلي لمحة عن بعض المواضيع { بعضها فقط اما البقية ستكتشففونه لاحقا }
المواضيع العلمية :
- الجهاز المناعي وكل مايخص المناعة وكذا فقدان المناعة المكتسبة
-.البروتينات {سبقت ووضعت عددين }
- الانزيمات
-نظام الزمر الدموية
-الجهاز العصبي .. والاعصاب
ستكون تحت عنوان : #اعرف جسمك
-النشاطات التكتونية والظواهر الجيولوجية
-البراكين ... والزلازل
تحت عنوان : #كوكبنا
-التركيب الضوئي
بعنوان : # خبايا النباتات
مواضيع تاريخية :
-الحرب العالمية 1 و 2 ....
-الحرب الباردة {سبق ووضعت جزء }
بعنوان : # شهد العالم
-النظام الدولي الجديد
-الاشتراكية و الراسمالية
- الاتحاد السوفياتي .... الاتحاد الاوربي
صندوق النقد الدولي
عنوانها : # منظمات وانظمة
-الثورة الجزائرية والجزائر عامة مابين 1945-1989
بعنوان :# عاشت بلادي يوما ما
مواضيع في الشريعة :
-العقل
-العمل
-الربا
-المعاملات المالية
بعنوان : # هكذا ينظر ديني الى
-العقيدة
-الرسالات السماوية
-مصادر التشريع
-حجة الوداع
بعنوان :#هذا هو ديني
مواضيع حول العالم والاقتصاد :
- جغرافية العالم الاقتصادية
-القوى الاقتصادية الكبرى في العالم
-الاقتصاد الجزائري
بعنوان :# ايكونوميك
الادب والشعر :
محمود درويش ...... ايليا ابو ماضي ...... ميخائيل نعيمة ....... توفيق الحكيم ......مفدي زكرياء
بعنوان : # درر شعرية
{ سنعرض قصائد لهؤلاء الشعراء واعمالهم }
هاهي المواضيع حاولت تلخيصها هنا
{ مانخرج من الحجر الصحي الا مخلصتهم الكل }
والان افتح لكم المجال للتعليق وطرح ارائكم
لكم الحرية في اضافة مواضيع تثير فضولكم وساضيفها للقائمة
وكذا يمكنكم ان تقترحو اسماء اخرى لعناوين السلاسل
وان تختارو اكثر العناوين التي ترشحونها
المهم لكم الحرية
واحتاج الى اعضاء لمساعدتي في الطرح والتنسيق
في انتظاركم
في امان الله