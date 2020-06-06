سيكون هناك ............

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكما وسبقت بدات بسلسلة من المقالات العلمية حول مواضيع اثارت فضولي ... الصراحة المواضيع كثيرةلذا جهزت قائمة وساضع المقالات وبحوثي حسب استطاعتي في مختلف فروع المنتدىفيما يلي لمحة عن بعض المواضيع { بعضها فقط اما البقية ستكتشففونه لاحقا- الجهاز المناعي وكل مايخص المناعة وكذا فقدان المناعة المكتسبة-.البروتينات {سبقت ووضعت عددين }- الانزيمات-نظام الزمر الدموية-الجهاز العصبي .. والاعصابستكون تحت عنوان : #اعرف جسمك-النشاطات التكتونية والظواهر الجيولوجية-البراكين ... والزلازلتحت عنوان : #كوكبنا-التركيب الضوئيبعنوان : # خبايا النباتات-الحرب العالمية 1 و 2 ....-الحرب الباردة {سبق ووضعت جزء }بعنوان : # شهد العالم-النظام الدولي الجديد-الاشتراكية و الراسمالية- الاتحاد السوفياتي .... الاتحاد الاوربيصندوق النقد الدوليعنوانها : # منظمات وانظمة-الثورة الجزائرية والجزائر عامة مابين 1945-1989بعنوان :# عاشت بلادي يوما ما-العقل-العمل-الربا-المعاملات الماليةبعنوان : # هكذا ينظر ديني الى-العقيدة-الرسالات السماوية-مصادر التشريع-حجة الوداعبعنوان :#هذا هو ديني- جغرافية العالم الاقتصادية-القوى الاقتصادية الكبرى في العالم-الاقتصاد الجزائريبعنوان :# ايكونوميكمحمود درويش ...... ايليا ابو ماضي ...... ميخائيل نعيمة ....... توفيق الحكيم ......مفدي زكرياءبعنوان : # درر شعرية{ سنعرض قصائد لهؤلاء الشعراء واعمالهم }هاهي المواضيع حاولت تلخيصها هنا{ مانخرج من الحجر الصحي الا مخلصتهم الكلوالان افتح لكم المجال للتعليق وطرح ارائكملكم الحرية في اضافة مواضيع تثير فضولكم وساضيفها للقائمةوكذا يمكنكم ان تقترحو اسماء اخرى لعناوين السلاسلوان تختارو اكثر العناوين التي ترشحونهاالمهم لكم الحريةواحتاج الى اعضاء لمساعدتي في الطرح والتنسيقفي انتظاركمفي امان الله