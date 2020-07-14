مواضيعي وماساطرحه قريبا

ONjINE
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2019
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- ويكفيني فخرا اني جزائرية
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الجيد هو اني رجعت وبقوة باذن الله
كنت من قبل حاطة سلاسل ومواضيع ولضيق الوقت وظروف خاصة كنت بطيئة نوعا ما فالتنزيل ..... والمواضيع لي هوما ورح نخلي الروابط
- عدة مواضيع وسلاسل ادرجت كل منها تحت عنوان خاص والموضوع ككل
سيكون هناك ....
كنت بدات فاول سلسلة لي هي #اعرف جسمك
#اعرف جسمك.. كيف يدافع الجهاز المناعى عن الإنسان ضد الأمراض؟
#اعرف جسمك ....كيف يعمل جهاز المناعة في الجسم؟
لبروتين Protein
البروتين Protein العدد : 02
سلسلة # شهد العالم
الحرب الباردة Cold War
- سلسلة مستقلة بعنوان #أجمل الشواطئ حول العالم
نزلت لحد الان شاطئين وساضيف الثالث غدا باذن الله
#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ بايا دو سانشو Baia do Sancho
#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach
-سلسلة اخرى طرحتها من مدة لكن ملقيتش تفاعل ولاافكار رغم انها حاجة مليحة مع ذلك رح نحاول نحضرلها لي هي عادات وتقاليد #بلادي
- حاليا احضر لسلسة تخص مختلف النشاطات الرياضية بما اننا في الحجر الصحي وخاصة للبنات
- وقبيل طرحت موضوع Liquide de refroidissement ..... فضول السيارات اذا لقيت لي يوجهني رح نديرو سلسلة { ياو نحتاج واحد / وحدة محترف فالسيارات ياناس }
- بلا ماننساو فعاليات شهر الاستقلال
هي المواضيع بزاف ورح نحاول نظم وقت ونخصص لكل سلسة وقت وباذن الله نخلصهم كامل
لي عنده افكار او حاب يشارك ويساعدني يتفضل بانتظار ارائكم
في امان الله
الخبر الجيد هو اني رجعت وبقوة باذن الله
كنت من قبل حاطة سلاسل ومواضيع ولضيق الوقت وظروف خاصة كنت بطيئة نوعا ما فالتنزيل ..... والمواضيع لي هوما ورح نخلي الروابط
- عدة مواضيع وسلاسل ادرجت كل منها تحت عنوان خاص والموضوع ككل
سيكون هناك ....
كنت بدات فاول سلسلة لي هي #اعرف جسمك
#اعرف جسمك.. كيف يدافع الجهاز المناعى عن الإنسان ضد الأمراض؟
#اعرف جسمك ....كيف يعمل جهاز المناعة في الجسم؟
لبروتين Protein
البروتين Protein العدد : 02
سلسلة # شهد العالم
الحرب الباردة Cold War
- سلسلة مستقلة بعنوان #أجمل الشواطئ حول العالم
نزلت لحد الان شاطئين وساضيف الثالث غدا باذن الله
#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ بايا دو سانشو Baia do Sancho
#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach
-سلسلة اخرى طرحتها من مدة لكن ملقيتش تفاعل ولاافكار رغم انها حاجة مليحة مع ذلك رح نحاول نحضرلها لي هي عادات وتقاليد #بلادي
- حاليا احضر لسلسة تخص مختلف النشاطات الرياضية بما اننا في الحجر الصحي وخاصة للبنات
- وقبيل طرحت موضوع Liquide de refroidissement ..... فضول السيارات اذا لقيت لي يوجهني رح نديرو سلسلة { ياو نحتاج واحد / وحدة محترف فالسيارات ياناس }
- بلا ماننساو فعاليات شهر الاستقلال
هي المواضيع بزاف ورح نحاول نظم وقت ونخصص لكل سلسة وقت وباذن الله نخلصهم كامل
لي عنده افكار او حاب يشارك ويساعدني يتفضل بانتظار ارائكم
في امان الله
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