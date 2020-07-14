مواضيعي وماساطرحه قريبا

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
237
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الخبر الجيد هو اني رجعت وبقوة باذن الله :love:
كنت من قبل حاطة سلاسل ومواضيع ولضيق الوقت وظروف خاصة كنت بطيئة نوعا ما فالتنزيل ..... والمواضيع لي هوما ورح نخلي الروابط 👇

- عدة مواضيع وسلاسل ادرجت كل منها تحت عنوان خاص والموضوع ككل
سيكون هناك ....
كنت بدات فاول سلسلة لي هي #اعرف جسمك
#اعرف جسمك.. كيف يدافع الجهاز المناعى عن الإنسان ضد الأمراض؟
#اعرف جسمك ....كيف يعمل جهاز المناعة في الجسم؟
لبروتين Protein
البروتين Protein العدد : 02
سلسلة # شهد العالم
الحرب الباردة Cold War

- سلسلة مستقلة بعنوان #أجمل الشواطئ حول العالم
نزلت لحد الان شاطئين وساضيف الثالث غدا باذن الله 🙂
#أجمل الشواطئ حول العالم ... شاطئ بايا دو سانشو Baia do Sancho
#أجمل الشواطئ حول العالم ....شاطئ الغروب sunset beach

-سلسلة اخرى طرحتها من مدة لكن ملقيتش تفاعل ولاافكار رغم انها حاجة مليحة 🤷‍♀️ مع ذلك رح نحاول نحضرلها لي هي عادات وتقاليد #بلادي

- حاليا احضر لسلسة تخص مختلف النشاطات الرياضية بما اننا في الحجر الصحي وخاصة للبنات

- وقبيل طرحت موضوع Liquide de refroidissement ..... فضول السيارات اذا لقيت لي يوجهني رح نديرو سلسلة { ياو نحتاج واحد / وحدة محترف فالسيارات ياناس 😂 }

- بلا ماننساو فعاليات شهر الاستقلال

هي المواضيع بزاف ورح نحاول نظم وقت ونخصص لكل سلسة وقت وباذن الله نخلصهم كامل

لي عنده افكار او حاب يشارك ويساعدني يتفضل بانتظار ارائكم ❤
في امان الله ✌
 
آخر تعديل:
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,445
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بالتوفيق ان شاء الله اختي مواضيعك كلها كانت قمة
جزيت خيرا على مواضيعك القيمة أنا اتابعها لحظة بلحظة تحتاجي اي شيء اتصل بي نعاونك حتى لو بكلمة طيبة
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
237
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
راني هنا اختي
اي حاجة اتصلي بيا
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اكيد اخي الامين شكرا
هههه نستحقاك برك تشوفلي كاش واحد خبرة فال 🚙🚕🚗🚌🚎🏎🚓🚲🚛🚜🏍🚘🚖 المهم هذو كامل 😂😂 مشي بزف زعم :confused:
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
237
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال إلياس:
بالتوفيق ان شاء الله اختي مواضيعك كلها كانت قمة
جزيت خيرا على مواضيعك القيمة أنا اتابعها لحظة بلحظة تحتاجي اي شيء اتصل بي نعاونك حتى لو بكلمة طيبة
إضغط للتوسيع...
شكرا جزيلا لدعمك اخي متابعتك تشجعني كثيرا
هههه رح نقولك كيما قلت للاخ الامين شوفلي كاش واحد خبرة فال 🚙🚕🚗🚌🚎🏎🚓🚲🚛🚜🏍🚘🚖 لسلسلتي الجديدة 😂😂
 
Yasmina zahra

Yasmina zahra

:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
إنضم
24 نوفمبر 2015
المشاركات
7,194
النقاط
2,801
محل الإقامة
من عآلمي
الجنس
أنثى


بصراحة درتيلي ادمان وين نشوف مواضيعك

ولا حتى ردود تجدبني لاني نعرف نلقا فيها من الافادة ما شاء الله في ثقافتك و حيويتك ربي يحفظك و اكيد راح نمر على المواضيع

و اي مساعدة نحن هنا

بالتوفيق 😘



 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
237
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال Yasmina zahra:


بصراحة درتيلي ادمان وين نشوف مواضيعك

ولا حتى ردود تجدبني لاني نعرف نلقا فيها من الافادة ما شاء الله في ثقافتك و حيويتك ربي يحفظك و اكيد راح نمر على المواضيع

و اي مساعدة نحن هنا

بالتوفيق 😘



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هلا ياسو انتي وحشاني اوي (على قولة المصريين😂🤦‍♀️)

وانتي بزاف يفرحني ويشجعني كلامك ياقلبي

ان شاء الله نكون عند حسن ظنك وغدا ان شاء الله نحكيو ياك عنا بزاف مهدرناش💙
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
237
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
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وهايليك عملتلكم اشارة 😌

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والقائمة مفتوحة الحاضر يعلم الغائب💙
 
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