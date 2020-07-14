مواضيعي وماساطرحه قريبا

بصراحة درتيلي ادمان وين نشوف مواضيعك

ولا حتى ردود تجدبني لاني نعرف نلقا فيها من الافادة ما شاء الله في ثقافتك و حيويتك ربي يحفظك و اكيد راح نمر على المواضيع

و اي مساعدة نحن هنا