بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

طمأنينة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر غاية يسعى إليها الكثير من الناس ومن أجل تحقيقها ،قد ينفق عليها البعض أمولا ،ويقطع من أجلها المسافات بحثا عن أي وسيلة للسعادة، يتعب نفسه من يبحث عن الطمأنينة وراحة القلب وهو غارق في الماديات ليس له من يدله على المعنى الحقيقي لسعادة القلب وراحة النفس ،يبحث عن علاج لأمراضه النفسية بعيدا عن المصلحة الإلهية والدواء والعلاج التي يطهر بها القلب، والعلاج سهل ويسير على من يسر الله له العلاج هو ذكر الله تعالى قولا وفعلا وتأسيا ،ذكر يؤتي ثماره طيبة في النفس وفي الحياة ،وأولى هذه الثمار سكينة النفس وطمأنينة القلب التي يشعر بها الذاكر ويحس بها تملأ أقطار نفسه،

فوائد الذكر:

طمأنينة القلب وراحة البال

(ألا بذكر الله تطمئن القلوب) من منا لايريد طمأنينة القلب

سبب في ذكر الله لك

(فاذكروني أذكركم)

تخيل أن الله بعظمته وجلاله يذكرك

سبب في الفلاح والرزق والتوفيق

(واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (سبق المفردون ) قالوا :وما المفردون يارسول الله؟

قال: (الذاكرون الله كثيرا والذاكرات)

سبب للمغفرة والأجر العظيم

(والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجر عظيما)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل الذي يذكر ربه والذي لايذكر ربه مثل الحي والميت )

ذكر الله حياة لقلبك وطمأنينة وراحة.