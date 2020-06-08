قال الله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها )قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان لله تسعة و تسعون اسما مائة الا واحد من احصاها دخل الجنة )سنشرع من كتابة شرح الاسماء الحسنى على كل عضو وضع الاسم مع شرحه مع عدم تكرار الاسماء من فضلكمسأبدأ بسم الله مع شرحالله : ذو الألوهية و العبودية على خلقه اجمعين ، الذي يذل له و يخضع ، و يركع ويسجد له ، وله تصرف جميع انواع العبادة