شرح الاسماء الحسنى

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
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محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
قال الله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان لله تسعة و تسعون اسما مائة الا واحد من احصاها دخل الجنة )
سنشرع من كتابة شرح الاسماء الحسنى على كل عضو وضع الاسم مع شرحه مع عدم تكرار الاسماء من فضلكم
سأبدأ بسم الله مع شرح
1591632230181.jpg


الله : ذو الألوهية و العبودية على خلقه اجمعين ، الذي يذل له و يخضع ، و يركع ويسجد له ، وله تصرف جميع انواع العبادة
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,699
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
1591632685900.jpg

الرحمن : اسم دال على سعة رحمته و شمولها لجميع المخلوقات وهو اسم يختص بالله تعالى ،ولا يجوز إطلاق على غيره
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
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13 سبتمبر 2019
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العمر
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محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال إلياس:
قال الله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان لله تسعة و تسعون اسما مائة الا واحد من احصاها دخل الجنة )
سنشرع من كتابة شرح الاسماء الحسنى على كل عضو وضع الاسم مع شرحه مع عدم تكرار الاسماء من فضلكم
سأبدأ بسم الله مع شرح
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الله : ذو الألوهية و العبودية على خلقه اجمعين ، الذي يذل له و يخضع ، و يركع ويسجد له ، وله تصرف جميع انواع العبادة
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حبيت الفكرة جدا 😍
جزاك الله خيرا
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
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1,123
النقاط
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العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
بما أن أسماء الله الحسنى توقيفية
فإرادها بغير شرح من أهل العلم
ارى انه تعديا مني
ولا أرى ذلك لغيري .
انصح بكتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
كتاب ماتع سهل يسير ولله الفضل.
وسأشارك صفحة منه
تحمل شرح بسيط لإسم الله واسم الاله
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
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121
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محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
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أنثى
العدل: هو الذي حرم الظلم على نفسه، وجعله على عباده محرما، فهو المنزه عن الظلم والجور في أحكامه وأفعاله الذي يعطي كل ذي حق حقه.

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عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
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22 ديسمبر 2018
المشاركات
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571
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27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
121
النقاط
13
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال عبدالرؤوف:
بما أن أسماء الله الحسنى توقيفية
فإرادها بغير شرح من أهل العلم
ارى انه تعديا مني
ولا أرى ذلك لغيري .
انصح بكتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله
كتاب ماتع سهل يسير ولله الفضل.
وسأشارك صفحة منه
تحمل شرح بسيط لإسم الله واسم الاله
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عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,123
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
121
النقاط
13
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
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أنثى
قال عبدالرؤوف:
من احسن الكتب وانفسها
والله كتاب رائع
هنيئا لمن قرأ صفحاته بنية خالصة
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ساقراه حتما 😍
يمكن لاحقا نحطو مشاركة ونزلو يوميا اسم
 
عبدالرؤوف

عبدالرؤوف

:: عضو مُتميز::
إنضم
22 ديسمبر 2018
المشاركات
1,123
النقاط
571
العمر
27
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
قال ONjINE:
ساقراه حتما 😍
يمكن لاحقا نحطو مشاركة ونزلو يوميا اسم
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بارك الله فيك وفي من ربياك .
وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.
انما جاء فيه من القواعد التي تضبط فيه ذلك الفقه نحتاجها نحتاج أن نحفظها والله الموفق .

موفقين
 
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