إلياس
:: عضو بارز ::
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- 24 ديسمبر 2011
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- فار إلى الله
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قال الله تعالى ( ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان لله تسعة و تسعون اسما مائة الا واحد من احصاها دخل الجنة )
سنشرع من كتابة شرح الاسماء الحسنى على كل عضو وضع الاسم مع شرحه مع عدم تكرار الاسماء من فضلكم
سأبدأ بسم الله مع شرح
الله : ذو الألوهية و العبودية على خلقه اجمعين ، الذي يذل له و يخضع ، و يركع ويسجد له ، وله تصرف جميع انواع العبادة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان لله تسعة و تسعون اسما مائة الا واحد من احصاها دخل الجنة )
سنشرع من كتابة شرح الاسماء الحسنى على كل عضو وضع الاسم مع شرحه مع عدم تكرار الاسماء من فضلكم
سأبدأ بسم الله مع شرح
الله : ذو الألوهية و العبودية على خلقه اجمعين ، الذي يذل له و يخضع ، و يركع ويسجد له ، وله تصرف جميع انواع العبادة