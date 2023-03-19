بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

نبدا على بركة الله في شهر رمضان المبارك إن شاء الله في شرح الاسماء الحسنى بشرح ثلاث أسماء الحسنى كل يوم إن شاء الله

و كذلك الأربعين النووية

رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال يا رب العالمين اجمعين