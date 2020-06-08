متلازمات لطيفة تتعلق بالسماء~

ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
126
النقاط
13
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
__متلازمات لطيفة تتعلق بالسماء~��°°°°°°°°°

Arstrophile:-�[الشخص الذي يحب النجوم او الفضاء]....!!


Nyctophile:-�[الشخص الذي يحب الليل و الظلام].


Opacarophile:-�[الشخص الذي يحب غروب الشمس]


Selenophile:-�[الشخص الذي يحب القمر]


°°°°°°°°°انتهي.��
 
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