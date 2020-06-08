ONjINE
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 126
- النقاط
- 13
- العمر
- 16
- محل الإقامة
- ويكفيني فخرا اني جزائرية
- الجنس
- أنثى
__متلازمات لطيفة تتعلق بالسماء~��°°°°°°°°°
Arstrophile:-�[الشخص الذي يحب النجوم او الفضاء]....!!
Nyctophile:-�[الشخص الذي يحب الليل و الظلام].
Opacarophile:-�[الشخص الذي يحب غروب الشمس]
Selenophile:-�[الشخص الذي يحب القمر]
°°°°°°°°°انتهي.��
Arstrophile:-�[الشخص الذي يحب النجوم او الفضاء]....!!
Nyctophile:-�[الشخص الذي يحب الليل و الظلام].
Opacarophile:-�[الشخص الذي يحب غروب الشمس]
Selenophile:-�[الشخص الذي يحب القمر]
°°°°°°°°°انتهي.��