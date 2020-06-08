__متلازمات لطيفة تتعلق بالسماء~��°°°°°°°°°



Arstrophile:-�[الشخص الذي يحب النجوم او الفضاء]....!!





Nyctophile:-�[الشخص الذي يحب الليل و الظلام].





Opacarophile:-�[الشخص الذي يحب غروب الشمس]





Selenophile:-�[الشخص الذي يحب القمر]





°°°°°°°°°انتهي.��