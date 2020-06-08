ONjINE
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- ويكفيني فخرا اني جزائرية
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6 حيل من ذكاء الشوارع
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- تذكر ان تحمل بعض القطع النقدية في يدك لا يهتم النشالون الا بالحصول على المال السريع و لا يفكرون بعقلانية
- إذا حاول شخص محاولة سرقتك فلا تصرخ قائلا " هناك شخص يحاول سرقتي " فلا أحد سيأتي بل اصرخ 《 هناك حريق》 فالناس تنجذب للحرائق في وقت اسرع
- إذا طلب منك شخص غريب معرفة الوقت فلا تقم ابدا بسحب هاتفك سيقوم بسرقته مباشرة
- إذا تعرض لك شخص يمكنك طعنه بمفتاح المنزل او أي أداة حادة في منطقة الابط ستقوم الطعنة بإيقاف ذراعه تماما عن العمل و هي ليست قاتلة
- ارتدي ملابس بيضاء في الليل حتى يتمكن السائقون من رؤيتك اثناء المشي في الطريق
- إذا اجبرك سارق على سحب المال من الصراف المالي قم بادخال الأرقام بشكل عكسي ستخبره الآلة انه ليس لديك المال الكافي في حسابك