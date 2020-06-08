كوني_انثى_كوني قوية

كوني_انثى_كوني قويةالحياة يا صديقتي لا تحترم إلا المرأة القوية التي لا تكسرها التجارب الفاشلة وانما تبنيهاكوني قوية بذاتك _ولأجلك فقط..كوني انتي حتى ولو لم تعجبي أحد ..فأنتي اجمل حين تمتلكين الثقة بنفسككوني جميلة أنيقة ..متفائلة ..ذكية سعيدة ومميزة ..هيا انهضي ولا تتعثري ..أحبي نفسك ودليليها ..كوني صعبة الكسر رائعة ومختلفة ..هيا فلتكوني قوية ودوسي على وجعك واجعليه تحت قدمك ..وامضي مبتسمة واثقة من نفسك أمام كل من يتمنى أن يرى سقوطككوني انتي وحافظي على قلبك ..تفهمي ذاتك .. استمتعي فأنت الدنيا ..وفيك الحياةانت من يستحق الحب والحنان والامل. اصنعي نفسك بنفسككوني هادئة فالضجيج مؤلم..كون عالية فالقاع مليء..كوني صابرة فالضجر محبط ..كوني مشرقة فالظلام مهلككوني قوية _ايتها الانثى الرقيقة