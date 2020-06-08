ONjINE
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 13 سبتمبر 2019
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- 13
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- محل الإقامة
- ويكفيني فخرا اني جزائرية
- الجنس
- أنثى
كوني_انثى_كوني قوية
الحياة يا صديقتي لا تحترم إلا المرأة القوية التي لا تكسرها التجارب الفاشلة وانما تبنيها
كوني قوية بذاتك _ولأجلك فقط..كوني انتي حتى ولو لم تعجبي أحد ..فأنتي اجمل حين تمتلكين الثقة بنفسك
كوني جميلة أنيقة ..متفائلة ..ذكية سعيدة ومميزة ..هيا انهضي ولا تتعثري ..
أحبي نفسك ودليليها ..
كوني صعبة الكسر رائعة ومختلفة ..
هيا فلتكوني قوية ودوسي على وجعك واجعليه تحت قدمك ..وامضي مبتسمة واثقة من نفسك أمام كل من يتمنى أن يرى سقوطك
كوني انتي وحافظي على قلبك ..تفهمي ذاتك .. استمتعي فأنت الدنيا ..وفيك الحياة
انت من يستحق الحب والحنان والامل. اصنعي نفسك بنفسك
كوني هادئة فالضجيج مؤلم..كون عالية فالقاع مليء..
كوني صابرة فالضجر محبط ..كوني مشرقة فالظلام مهلك
كوني قوية _ايتها الانثى الرقيقة
الحياة يا صديقتي لا تحترم إلا المرأة القوية التي لا تكسرها التجارب الفاشلة وانما تبنيها
كوني قوية بذاتك _ولأجلك فقط..كوني انتي حتى ولو لم تعجبي أحد ..فأنتي اجمل حين تمتلكين الثقة بنفسك
كوني جميلة أنيقة ..متفائلة ..ذكية سعيدة ومميزة ..هيا انهضي ولا تتعثري ..
أحبي نفسك ودليليها ..
كوني صعبة الكسر رائعة ومختلفة ..
هيا فلتكوني قوية ودوسي على وجعك واجعليه تحت قدمك ..وامضي مبتسمة واثقة من نفسك أمام كل من يتمنى أن يرى سقوطك
كوني انتي وحافظي على قلبك ..تفهمي ذاتك .. استمتعي فأنت الدنيا ..وفيك الحياة
انت من يستحق الحب والحنان والامل. اصنعي نفسك بنفسك
كوني هادئة فالضجيج مؤلم..كون عالية فالقاع مليء..
كوني صابرة فالضجر محبط ..كوني مشرقة فالظلام مهلك
كوني قوية _ايتها الانثى الرقيقة