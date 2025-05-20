كوني إمرأة قوية ......

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كوني إمرأة قوية ......

هذا الموضوع جرعة إيجابية بإمتياز لكِ ......


فالحياة لا تحترم إلا المرأة القوية التي لا تكسرها التجارب الفاشلة و إنما تبنيها


كوني قوية بذاتك و لأجلك .....

كوني أنتِ حتى و لو لم تعجبي أحد .....

فأنتِ أجمل حين تملكين الثقة بنفسك .....

كوني جميلة و أنيقة و متفائلة و ذكية و سعيدة و مميزة .....


إنهضي و لا تتعثري حبي نفسك .... و دلليها و كوني لأجلك أنتِ ......


كوني صعبة الكسر رائعة و مختلفة .....


كوني قوية و دوسي وَجـعَـك تـحَتْ قَـدمـك وَ تَـمشِـي مبتُـسِـمة وَاثِـقـة مـِنْ نِفـسِـك أمَـام کـُل مـنْ ينِتْـظُـر سِـقُـوطك !!! ......


حافظي عَلَى قلبك إستمتعي فأنتِ الدنيا و فيك الحياة !! ........


فأنتِ من يستحق الحب و الأمل إصنعي نفسك بنفسك .....


كوني هادئةً فالضجيجُ مؤلم ...... كوني عالية و كوني صابرةً فالضجر محبِط و كوني مشرقةً فالظلام مهلكٌ ......


أنتِ النجمة المالكة فالتكرار ممل ......



تحياتي لكن غالياتي
.......
 
توقيع ام أمينة
كوني قوية لأن الطريق ليس دائمًا ممهدًا
ولأن الرياح لا تسير دائمًا بما تشتهيه الأشرعة
كوني قوية لأن في داخلك نارًا لا تنطفئ
وفي قلبك نورًا لا يخبو
تعثّري؟ نعم فكل من سار وقع
لكن القوّة أن تنهضي وتبتسمي وتمضي من جديد
فلا بأس أن تنحني العاصفة رأسكِ قليلًا
ما دمتِ تعرفين كيف ترفعينه بعدها بثقة

ليس سهلا لامراة ان تكون قوية بدون عزيمة وبدون عثرات وبدون الم القوة ليست في الصمت فقط بل في أن تعبّري وتواجهي وتستمري
فأنتِ لستِ وحدك والضوء لا يولد إلا من رحم العتمة


تحيتي لك عزيزتي وشكرا على الموضوع الرائع والقوي💪
 
توقيع Oktavio_hinda
قال Oktavio_hinda:
كوني قوية لأن الطريق ليس دائمًا ممهدًا
ولأن الرياح لا تسير دائمًا بما تشتهيه الأشرعة
كوني قوية لأن في داخلك نارًا لا تنطفئ
وفي قلبك نورًا لا يخبو
تعثّري؟ نعم فكل من سار وقع
لكن القوّة أن تنهضي وتبتسمي وتمضي من جديد
فلا بأس أن تنحني العاصفة رأسكِ قليلًا
ما دمتِ تعرفين كيف ترفعينه بعدها بثقة

ليس سهلا لامراة ان تكون قوية بدون عزيمة وبدون عثرات وبدون الم القوة ليست في الصمت فقط بل في أن تعبّري وتواجهي وتستمري
فأنتِ لستِ وحدك والضوء لا يولد إلا من رحم العتمة


تحيتي لك عزيزتي وشكرا على الموضوع الرائع والقوي💪
إضغط للتوسيع...
المواقف و التجارب و بعض الناس هي من تجعل منك قوية

شكرا لمرورك غاليتي
 
توقيع ام أمينة

المواضيع المشابهة

ONjINE
  • مغلق
كوني_انثى_كوني قوية
2
المشاركات
21
المشاهدات
2K
MAROUA HAIBER
MAROUA HAIBER
C
  • مغلق
كوني إمرأة أبدا ولا تكوني أنثى
المشاركات
6
المشاهدات
777
CHAMEKH
C
K
  • مغلق
كوني إمرأة ليكون رجلا
المشاركات
4
المشاهدات
540
طارق القبطان
ط
العودة
Top Bottom