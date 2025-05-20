السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



كوني إمرأة قوية ......



هذا الموضوع جرعة إيجابية بإمتياز لكِ ......





فالحياة لا تحترم إلا المرأة القوية التي لا تكسرها التجارب الفاشلة و إنما تبنيها





كوني قوية بذاتك و لأجلك .....



كوني أنتِ حتى و لو لم تعجبي أحد .....



فأنتِ أجمل حين تملكين الثقة بنفسك .....



كوني جميلة و أنيقة و متفائلة و ذكية و سعيدة و مميزة .....





إنهضي و لا تتعثري حبي نفسك .... و دلليها و كوني لأجلك أنتِ ......





كوني صعبة الكسر رائعة و مختلفة .....





كوني قوية و دوسي وَجـعَـك تـحَتْ قَـدمـك وَ تَـمشِـي مبتُـسِـمة وَاثِـقـة مـِنْ نِفـسِـك أمَـام کـُل مـنْ ينِتْـظُـر سِـقُـوطك !!! ......





حافظي عَلَى قلبك إستمتعي فأنتِ الدنيا و فيك الحياة !! ........





فأنتِ من يستحق الحب و الأمل إصنعي نفسك بنفسك .....





كوني هادئةً فالضجيجُ مؤلم ...... كوني عالية و كوني صابرةً فالضجر محبِط و كوني مشرقةً فالظلام مهلكٌ ......





أنتِ النجمة المالكة فالتكرار ممل ......







تحياتي لكن غالياتي

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