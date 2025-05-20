ام أمينة
:: عضو بارز ::
صُنّآع آلمُحْتَوَى
التفاعل 16K
الجوائز 1.9K
- تاريخ التسجيل
- 19 ماي 2011
- المشاركات
- 8,661
- آخر نشاط
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
كوني إمرأة قوية ......
هذا الموضوع جرعة إيجابية بإمتياز لكِ ......
فالحياة لا تحترم إلا المرأة القوية التي لا تكسرها التجارب الفاشلة و إنما تبنيها
كوني قوية بذاتك و لأجلك .....
كوني أنتِ حتى و لو لم تعجبي أحد .....
فأنتِ أجمل حين تملكين الثقة بنفسك .....
كوني جميلة و أنيقة و متفائلة و ذكية و سعيدة و مميزة .....
إنهضي و لا تتعثري حبي نفسك .... و دلليها و كوني لأجلك أنتِ ......
كوني صعبة الكسر رائعة و مختلفة .....
كوني قوية و دوسي وَجـعَـك تـحَتْ قَـدمـك وَ تَـمشِـي مبتُـسِـمة وَاثِـقـة مـِنْ نِفـسِـك أمَـام کـُل مـنْ ينِتْـظُـر سِـقُـوطك !!! ......
حافظي عَلَى قلبك إستمتعي فأنتِ الدنيا و فيك الحياة !! ........
فأنتِ من يستحق الحب و الأمل إصنعي نفسك بنفسك .....
كوني هادئةً فالضجيجُ مؤلم ...... كوني عالية و كوني صابرةً فالضجر محبِط و كوني مشرقةً فالظلام مهلكٌ ......
أنتِ النجمة المالكة فالتكرار ممل ......
تحياتي لكن غالياتي
.......
كوني إمرأة قوية ......
هذا الموضوع جرعة إيجابية بإمتياز لكِ ......
فالحياة لا تحترم إلا المرأة القوية التي لا تكسرها التجارب الفاشلة و إنما تبنيها
كوني قوية بذاتك و لأجلك .....
كوني أنتِ حتى و لو لم تعجبي أحد .....
فأنتِ أجمل حين تملكين الثقة بنفسك .....
كوني جميلة و أنيقة و متفائلة و ذكية و سعيدة و مميزة .....
إنهضي و لا تتعثري حبي نفسك .... و دلليها و كوني لأجلك أنتِ ......
كوني صعبة الكسر رائعة و مختلفة .....
كوني قوية و دوسي وَجـعَـك تـحَتْ قَـدمـك وَ تَـمشِـي مبتُـسِـمة وَاثِـقـة مـِنْ نِفـسِـك أمَـام کـُل مـنْ ينِتْـظُـر سِـقُـوطك !!! ......
حافظي عَلَى قلبك إستمتعي فأنتِ الدنيا و فيك الحياة !! ........
فأنتِ من يستحق الحب و الأمل إصنعي نفسك بنفسك .....
كوني هادئةً فالضجيجُ مؤلم ...... كوني عالية و كوني صابرةً فالضجر محبِط و كوني مشرقةً فالظلام مهلكٌ ......
أنتِ النجمة المالكة فالتكرار ممل ......
تحياتي لكن غالياتي
.......