هل انت سعيد 5 :

* الإقبال على الله تعالى ، والإنابة إليه، والرضا به وعنه ، وامتلاء القلب من محبته، واللهج بذكره ، والفرح والسرور بمعرفته ، ثواب عاجل وجنة وعيش لا نسبة لعيش الملوك إليه ألبتة .

* أكثر الناس يظنون السعادة فيما يتم به شقاؤهم .

* بين الشقاء والسعادة تذكر عواقب الأمور .

* ذكر الإمام ابن القيم أن عنوان سعادة العبد ثلاثة أمور هي :

1- إذا أنعم عليه شكر .

2- إذا ابتلي صبر .

3- إذا أذنب استغفر .

قال : (( فإن هذه الأمور الثلاثة هي عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه ، لا ينفك عبد عنها أبداً )) .