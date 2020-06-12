رجل ينتج الاكسجين

ONjINE
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والمشكل فاليل كي يرجعو النباتات يمتصو الاكسجين ههههه هو يرجع يمتص الكربون يتناوبو مالاههههه و هل سيستغني عن العالم
اعتقد لا يمكنه ذلك على الرغم من تلوثه ههههههه
يعني الموضوع طرفةغريب هذا الرجل سبحان الله
سلمت يمناك على الطرح
هؤلاء الاشخاص لهم نقص في الوازع الديني و هذا سبب لجؤهم لمثل هذه الأشياء
هههههه و هاذي نسيناها هههههوالمشكل فاليل كي يرجعو النباتات يمتصو الاكسجين ههههه هو يرجع يمتص الكربون يتناوبو مالا
عجبتني الفكرة في عوض الكمامة مليح مدارهاش كاش فنان جزايري ولاخاطر كانت رح تولي تراندهههههه و هاذي نسيناها ههههه
هههههه راها تبانلي انك لو تواصلي في متابعة هته المواضيععجبتني الفكرة في عوض الكمامة مليح مدارهاش كاش فنان جزايري ولاخاطر كانت رح تولي تراند
هههه بالخط العريض : الجزائر تنتج الاكسجين في محنة كوغونا { يخي البترول وحاسدينا فيه }
تبانلي ينحيها فالليل معندهش كيفاش يرقد
هههه يمكنهههههه راها تبانلي انك لو تواصلي في متابعة هته المواضيع
راح تختارعي لينا حاجة كبيرة ههههههه