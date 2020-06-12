رجل ينتج الاكسجين

إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,804
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
غريب هذا الرجل سبحان الله
سلمت يمناك على الطرح
هؤلاء الاشخاص لهم نقص في الوازع الديني و هذا سبب لجؤهم لمثل هذه الأشياء
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
181
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
ههههه و هل سيستغني عن العالم
اعتقد لا يمكنه ذلك على الرغم من تلوثه ههههههه
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والمشكل فاليل كي يرجعو النباتات يمتصو الاكسجين ههههه هو يرجع يمتص الكربون يتناوبو مالا 😂
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
181
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال إلياس:
غريب هذا الرجل سبحان الله
سلمت يمناك على الطرح
هؤلاء الاشخاص لهم نقص في الوازع الديني و هذا سبب لجؤهم لمثل هذه الأشياء
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يعني الموضوع طرفة
هههه المخلوق تغم هالتلوث هالاحتباس زيد كوغونا 😷
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,261
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال ONjINE:
والمشكل فاليل كي يرجعو النباتات يمتصو الاكسجين ههههه هو يرجع يمتص الكربون يتناوبو مالا 😂
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هههههه و هاذي نسيناها ههههه
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
181
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
هههههه و هاذي نسيناها ههههه
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عجبتني الفكرة في عوض الكمامة 😂 😂 مليح مدارهاش كاش فنان جزايري ولاخاطر كانت رح تولي تراند
هههه بالخط العريض : الجزائر تنتج الاكسجين في محنة كوغونا { يخي البترول وحاسدينا فيه }

تبانلي ينحيها فالليل معندهش كيفاش يرقد :rolleyes:
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
12,261
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
قال ONjINE:
عجبتني الفكرة في عوض الكمامة 😂 😂 مليح مدارهاش كاش فنان جزايري ولاخاطر كانت رح تولي تراند
هههه بالخط العريض : الجزائر تنتج الاكسجين في محنة كوغونا { يخي البترول وحاسدينا فيه }

تبانلي ينحيها فالليل معندهش كيفاش يرقد :rolleyes:
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هههههه راها تبانلي انك لو تواصلي في متابعة هته المواضيع
راح تختارعي لينا حاجة كبيرة :unsure::unsure::unsure: ههههههه
 
ONjINE

ONjINE

:: عضو مُشارك ::
إنضم
13 سبتمبر 2019
المشاركات
181
النقاط
21
العمر
16
محل الإقامة
ويكفيني فخرا اني جزائرية
الجنس
أنثى
قال الامين محمد:
هههههه راها تبانلي انك لو تواصلي في متابعة هته المواضيع
راح تختارعي لينا حاجة كبيرة :unsure::unsure::unsure: ههههههه
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هههه يمكن :rolleyes:
ايه والايام الجاية ان شاء الله ستزداد المواضيع غرابة 😂😂 الفضول الله غالب هههه
 
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