الغاية من وجود الأقواس بالمئذنة

ONjINE

ONjINE

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ويكفيني فخرا اني جزائرية
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الغاية من وجود الأقواس بالمئذنة لم تكن جمالية فحسب بل كانت لها دلالة هامة للمصليين
حيث كانت هناك مآذن تحتوي على قوسين وثلاثة واربعة وخمسة و ست اقواس فما فوق
ولكل واحدة رمزية ومدلول خاص
المئذنة ذات قوسين: ∩∩
تدل على ان هذا المسجد موجود في قرية معزولة.
المئذنة ذات ∩∩∩ و ∩∩∩∩ أقواس : تدل على ان هذا المسجد هو مسجد الحي تصلى فيه الصلوات الخمس.
المئذنة التي تحتوي على ∩∩∩∩∩ أقواس : تدل على أن هذا مسجد جامع للمدينة أي تصلى فيه الصلاوات الخمس إضافة إلى صلاة الجمعة.
المئذنة ذات ∩∩∩∩∩∩ أقواس فما فوق : تدل على أن هذا المسجد هو مسجد ملكي كانت تقام فيه كل الصلوات إضافة الى كونه مكانا للتشاور في الأمور الدينية للدولة وإقامة الحفلات الدينية.

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