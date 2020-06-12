الغاية من وجود الأقواس بالمئذنة لم تكن جمالية فحسب بل كانت لها دلالة هامة للمصليينحيث كانت هناك مآذن تحتوي على قوسين وثلاثة واربعة وخمسة و ست اقواس فما فوقولكل واحدة رمزية ومدلول خاصالمئذنة ذات قوسين: ∩∩تدل على ان هذا المسجد موجود في قرية معزولة.المئذنة ذات ∩∩∩ و ∩∩∩∩ أقواس : تدل على ان هذا المسجد هو مسجد الحي تصلى فيه الصلوات الخمس.المئذنة التي تحتوي على ∩∩∩∩∩ أقواس : تدل على أن هذا مسجد جامع للمدينة أي تصلى فيه الصلاوات الخمس إضافة إلى صلاة الجمعة.المئذنة ذات ∩∩∩∩∩∩ أقواس فما فوق : تدل على أن هذا المسجد هو مسجد ملكي كانت تقام فيه كل الصلوات إضافة الى كونه مكانا للتشاور في الأمور الدينية للدولة وإقامة الحفلات الدينية.