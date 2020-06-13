صور: حدائق مُصغّرة في زُجاجات

البشير البشير
:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
- إنضم
- 2 أوت 2019
- المشاركات
- 3,090
- النقاط
- 691
- محل الإقامة
- الاغواط
- الجنس
- ذكر
بارك الله فيك واسعدتني بكلماتك يا غالي ولك ألف تحيّة عطرةمبدع كعادتك اخي الكريم بشير ما شاء الله ...قلمك من ذهب
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله
جميل جدا
مشكور على الصور الرائعة
بارك الله فيك
بارك الله فيكما واحسنتما على ردكما القيّم والعطررائعة
من مدة ونا نحوس على اسم المادة الي يستعملوها كي شغل الماء
وزيد ادا هدوك الحشائش حقيقية كفاه حتى تحافظ على شكلها بعد مرور الزمن