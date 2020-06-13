صور: حدائق مُصغّرة في زُجاجات

البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,090
النقاط
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ذكر
قال إلياس:
مبدع كعادتك اخي الكريم بشير ما شاء الله ...قلمك من ذهب
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بارك الله فيك واسعدتني بكلماتك يا غالي ولك ألف تحيّة عطرة
مشكور يا أستاذ
 
اميرة المدائن

اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
2,095
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1,411
العمر
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الجنس
أنثى
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله
جميل جدا
مشكور على الصور الرائعة
بارك الله فيك
 
Soumia hadj mohammed

Soumia hadj mohammed

:: نجمة اللمة ::
إنضم
28 أوت 2011
المشاركات
6,638
النقاط
2,281
محل الإقامة
///
الجنس
أنثى
رائعة
من مدة ونا نحوس على اسم المادة الي يستعملوها كي شغل الماء
وزيد ادا هدوك الحشائش حقيقية كفاه حتى تحافظ على شكلها بعد مرور الزمن
 
البشير البشير

البشير البشير

:: مشرف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفين
إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
3,090
النقاط
691
محل الإقامة
الاغواط
الجنس
ذكر
قال اميرة المدائن:
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
ماشاء الله
جميل جدا
مشكور على الصور الرائعة
بارك الله فيك
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قال Soumia hadj mohammed:
رائعة
من مدة ونا نحوس على اسم المادة الي يستعملوها كي شغل الماء
وزيد ادا هدوك الحشائش حقيقية كفاه حتى تحافظ على شكلها بعد مرور الزمن
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بارك الله فيكما واحسنتما على ردكما القيّم والعطر
مشكورتان
بالنسبة للحشائش مصنوعة من البلاستيك بطريقة محترفة، أمّا الماء هو من مادة جلاتنية أزرق سماوي يسهل التحكّم
في وضعه بالشكل المناسب.
 
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