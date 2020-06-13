صور: حدائق مُصغّرة في زُجاجات

قال اميرة المدائن: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته

ماشاء الله

جميل جدا

مشكور على الصور الرائعة

بارك الله فيك إضغط للتوسيع...

قال Soumia hadj mohammed: رائعة

من مدة ونا نحوس على اسم المادة الي يستعملوها كي شغل الماء

وزيد ادا هدوك الحشائش حقيقية كفاه حتى تحافظ على شكلها بعد مرور الزمن إضغط للتوسيع...

بارك الله فيكما واحسنتما على ردكما القيّم والعطرمشكورتانبالنسبة للحشائش مصنوعة من البلاستيك بطريقة محترفة، أمّا الماء هو من مادة جلاتنية أزرق سماوي يسهل التحكّمفي وضعه بالشكل المناسب.