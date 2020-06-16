kacimo samy
متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
- إنضم
- 12 ماي 2018
- المشاركات
- 3,133
- النقاط
- 691
- محل الإقامة
- في ارض ربي
- الجنس
- ذكر
متوفر 286 دولار سكريل
الدفع عن طريق ccp
كامل مبلغ ل 188 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا
الدفع عن طريق ccp
كامل مبلغ ل 188 دج
العمولة يتحملها المشتري (1.45%)
الاولوية لمن يحجز المبلغ كاملا
يرجى عند الحجز و الدفع رفع وصل الدفع في المحادثات مكتوب عليه اسم المنتدى و اسم عضوية المشتري و اسم عضويتي
ملاحظة هامة: عند الدفع يرجى رفع الوصل مرفوق بالايميل للحساب المتلقي في اسرع وقت ممكن و شكرا