قلبي راح يطرطق

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته :



*جيت نفاجي على قلبي معاكم راسي حبس وقلبي باغي يطرطق من هاد عيباد

لحد الأن مفهمتهمش!!

* يتمشاو بزوج وجوه وبلا حشمة منافقين من درجة أولى وعندهم عنصرية في كلشي.

ياك ربي خلقنا قاع سواسية قاع كيفكيف بصح راني نشوف عكس في كلشي.

راني لاحظ قلوب قسات وجفت حتى حجرة نلقاوها تحس بصح هوما ميحسوش يجرحوك ولا علبالهم يغذروك ولا علا بالهم يجبدوا منك ونتا مداير معاهم غير حاجة زينة ولا أنا نقوللكم بلاك جاهم توسويس من جيهتك وظنوا فيك سوء ظن.

لالا راهم غالطين متربيين تربية صح والي يقصدنا عمرنا مقصرنا معاه ولا فرطنا ونخلوا دايمن بلاصتنا نقية صغير وكبير يحبونا خطرش نيتنا صافية وعمرنا مظلمنا حد قبل منرقدوا نحطوا راسنا على لوسادة ونحسبوا رواحنا كان نغلط غلطة بسيطة راه ميجنيش نعاس طول ليل حتى نخمم كيفاه نصلحها.



ومشكلة تاعي لخلاة حياتي تتعقد انوا انا نية بزاااااف حتى بقليش وحنينة كان نشوف إنسان محتاج كان نصيب نعطيها قاع واش عندي!

تفكرت واش صرى معايا مرة مشيت مخبزة نشري خبز وقفت ندير صف حتى يجي دوري دخل للمخبزة إفريقي يطلب صدقة قاع فاات عليهم على ناس اكبر مني وعندهم دراهم حتى واحد معطاه صدقة قطعلي قلبي.

مشكلة كان عندي انا برك قيمة خبز شريت خبز وعطيته من خبز الي شريته شحال فرح وتشكرني قعدوا قاع يشوفي فيا مهما معطيتهش دراهم الا اني حاولت.

حد الأن منين نشوفهم نعاونهم يغيضوني بزاف دوك دراري صغار ويقلوا صدقة يا الله يغضوني بزاف برا في شارع في حر وبرد في بلاد من غير بلادهم.

ربي يفرج عليهم ويفرج عليا راني مغموما دعواتكم خوتي وخوتاتي سمحولي كسرتلكم راسكم معايا.



#نجمة الأرض#



