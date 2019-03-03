هوا😠راح حراڨة😭😭وحرق قلب❤لميمة معاه😱

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا وسهلا ومرحبا بأهل منتدى بزواره واعضاءه.
ليوما في قلبي غمةكبيرة وراها غيضتني منين نشوف أولاد بلادي يروحوا حراڨة بلا ميخموا في والديهم لكبروهم وتعبوا عليهميروحوا ويحرڨوا إسبانيا ولا فرنسا كاين ليتوفق ويوصل10٪ وكاين لياكله حوت وتديه موجة تاع لبحرهاد طريقة ليسموها =حرقة= مهيش مضمونة100٪ كاين برك ليضحكوا عليهم ويدولهم دراهمهم وممبعد يرموهم في لبحر ويقلوا عليهم غرقوا وهوما ماتوا مقتلين
وكاين واحد حرق خبرني وقالي منين حرڨ قاع طريق وهوا عاس روحه خطرش منين يتقال بابور يبداو يتهامسوا على كاش واحد ويرموه في لبح باه يخفاف عليهموما يغرقوش
منين يوصلوالهيه يخدموا كلش ويحوسوا على خدمة بصح منين كان في لبلاد ميخدمش ويستنى خدمة تجي عندهوالله شعب يحير . بصح منيش نلوم عليهم راني نلوم على دولة الي موفرتلهمش مناصب شغل كل واحد يخدم فميلته وبكرك عرف ورشوة يتمشاوالله يهديهم.
انا نقولكم يا ولاد بلادي راه معاكم حق في كلشي وكل واحد ورأيه راني نحترمه وكل واحد ظروف لخلاته يدير هاكا بصح حاجة الي راني واثقة بيها الي هيالميمةلحنينة الي ماشي على جلال لبلاد علا جال أمك لتحبكمتحرقش وتخلي قلبها محروق على كبدتها تحب تشوفك قدامها وتشوف ولادك متحبش تشوفك في غربة ولا يديك لبحرالي خلقه ربي ما يضيعه العبد قوي امانك بالله سبحانه ومتخليش لميمة تبكي عليكخليها تضحكوتفرح منين تشوفكوكون جنبها في كل أوقات حتى ربي يفرج.
اهلا وسهلا ومرحبا بأهل منتدى بزواره واعضاءه.
ليوما في قلبي غمةكبيرة وراها غيضتني منين نشوف أولاد بلادي يروحوا حراڨة بلا ميخموا في والديهم لكبروهم وتعبوا عليهميروحوا ويحرڨوا إسبانيا ولا فرنسا كاين ليتوفق ويوصل10٪ وكاين لياكله حوت وتديه موجة تاع لبحرهاد طريقة ليسموها =حرقة= مهيش مضمونة100٪ كاين برك ليضحكوا عليهم ويدولهم دراهمهم وممبعد يرموهم في لبحر ويقلوا عليهم غرقوا وهوما ماتوا مقتلين
وكاين واحد حرق خبرني وقالي منين حرڨ قاع طريق وهوا عاس روحه خطرش منين يتقال بابور يبداو يتهامسوا على كاش واحد ويرموه في لبح باه يخفاف عليهموما يغرقوش
منين يوصلوالهيه يخدموا كلش ويحوسوا على خدمة بصح منين كان في لبلاد ميخدمش ويستنى خدمة تجي عندهوالله شعب يحير . بصح منيش نلوم عليهم راني نلوم على دولة الي موفرتلهمش مناصب شغل كل واحد يخدم فميلته وبكرك عرف ورشوة يتمشاوالله يهديهم.
انا نقولكم يا ولاد بلادي راه معاكم حق في كلشي وكل واحد ورأيه راني نحترمه وكل واحد ظروف لخلاته يدير هاكا بصح حاجة الي راني واثقة بيها الي هيالميمةلحنينة الي ماشي على جلال لبلاد علا جال أمك لتحبكمتحرقش وتخلي قلبها محروق على كبدتها تحب تشوفك قدامها وتشوف ولادك متحبش تشوفك في غربة ولا يديك لبحرالي خلقه ربي ما يضيعه العبد قوي امانك بالله سبحانه ومتخليش لميمة تبكي عليكخليها تضحكوتفرح منين تشوفكوكون جنبها في كل أوقات حتى ربي يفرج.