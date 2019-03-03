هوا😠راح حراڨة😭😭وحرق قلب❤لميمة معاه😱

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
إنضم
7 فيفري 2019
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نقاط التفاعل
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اهلا وسهلا ومرحبا بأهل منتدى بزواره واعضاءه.

ليوما في قلبي غمة😭كبيرة وراها غيضتني منين نشوف أولاد بلادي 😠يروحوا حراڨة 😱بلا ميخموا في والديهم لكبروهم وتعبوا عليهم😭😭😭يروحوا ويحرڨوا إسبانيا ولا فرنسا كاين ليتوفق ويوصل10٪ وكاين لياكله حوت وتديه موجة تاع لبحر😱هاد طريقة ليسموها =حرقة= مهيش مضمونة100٪ كاين برك ليضحكوا عليهم ويدولهم دراهمهم وممبعد يرموهم في لبحر ويقلوا عليهم غرقوا 😠وهوما ماتوا مقتلين😜
وكاين واحد حرق خبرني وقالي منين حرڨ قاع طريق وهوا عاس روحه خطرش منين يتقال بابور يبداو يتهامسوا على كاش واحد ويرموه في لبح باه يخفاف عليهم😅وما يغرقوش😠😠😠
منين يوصلوالهيه يخدموا كلش ويحوسوا على خدمة بصح منين كان في لبلاد ميخدمش ويستنى خدمة تجي عنده😟والله شعب يحير . 😅بصح منيش نلوم عليهم راني نلوم على دولة الي موفرتلهمش مناصب شغل كل واحد يخدم فميلته وبكرك عرف ورشوة يتمشاو😭الله يهديهم.
انا نقولكم يا ولاد بلادي راه معاكم حق في كلشي وكل واحد ورأيه راني نحترمه وكل واحد ظروف لخلاته يدير هاكا 😊بصح حاجة الي راني واثقة بيها الي هيا😍لميمة😍لحنينة الي ماشي على جلال لبلاد علا جال أمك لتحبك❤متحرقش وتخلي قلبها محروق على كبدتها 😁تحب تشوفك قدامها وتشوف ولادك متحبش تشوفك في غربة ولا يديك لبحر😭😭😭😭الي خلقه ربي ما يضيعه العبد قوي امانك بالله سبحانه ومتخليش لميمة تبكي عليك😭😭😭😭😭😭خليها تضحك😁وتفرح منين تشوفك😊وكون جنبها في كل أوقات حتى ربي يفرج.102862
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
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إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
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السلام عليكم ....

للاسف صصدقتى فيما قلته
وللأسف الأكبر على تلك الدموع المنهمرة من جفون أم انطئ بريقها ومن أب انكسر ظهره بعد غياب سنده الذي بنى عليه أحلامه
وضاقا المر فقط ليجدونه قرة لعينيهما


بوركتى عزيزتى
 
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