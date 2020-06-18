اللعب ماهوش ب : BAC 06

من اهم مهارات التدريس؛ مهارة الشرح ومهارة تحريك دافعية المتعلم .بالعربية التلميذ راه يقولك: اشرحلي وافهمني مليح...ونفحني في لقرايا.

مخ الهدرة:نحن في حاجة الى اتقان العمل. وايمان برسالة التعليم ...