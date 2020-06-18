سعد606
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 3 جانفي 2019
- المشاركات
- 433
- النقاط
- 21
- العمر
- 58
- محل الإقامة
- تقرت ولاية ورقلة
- الجنس
- ذكر
اللعب ماهوش ب : BAC 06
من اهم مهارات التدريس؛ مهارة الشرح ومهارة تحريك دافعية المتعلم.بالعربية التلميذ راه يقولك: اشرحلي وافهمني مليح...ونفحني في لقرايا.
مخ الهدرة:نحن في حاجة الى اتقان العمل. وايمان برسالة التعليم...
من اهم مهارات التدريس؛ مهارة الشرح ومهارة تحريك دافعية المتعلم.بالعربية التلميذ راه يقولك: اشرحلي وافهمني مليح...ونفحني في لقرايا.
مخ الهدرة:نحن في حاجة الى اتقان العمل. وايمان برسالة التعليم...