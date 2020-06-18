اللعب ماهوش ب : BAC 06

سعد606

سعد606

:: عضو مُشارك ::
إنضم
3 جانفي 2019
المشاركات
433
النقاط
21
العمر
58
محل الإقامة
تقرت ولاية ورقلة
الجنس
ذكر
اللعب ماهوش ب : BAC 06
من اهم مهارات التدريس؛ مهارة الشرح ومهارة تحريك دافعية المتعلم.بالعربية التلميذ راه يقولك: اشرحلي وافهمني مليح...ونفحني في لقرايا.
مخ الهدرة:نحن في حاجة الى اتقان العمل. وايمان برسالة التعليم...
 
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