اللّعبْ ماهوش ب

BAC) 07:

اعيد واكرر للمرة الالف: لا نريد ان نكون في ذيل الترتيب في النتائج المدرسية لهذه السنة الدراسية

يرحم الله والديك:

1- انت ايها المدير احرص على النظام في مؤسستك؛ وتوفير ما استطعت من امكانيات.

2- وانت اخي الاستاذ اعطِ كل ماعندك واصبر ، ولا تبخل على التلميذ، وطوّر نفسك.

3- اما انت أيها الولي تابع وراقب وشجع ولا تغفل عن ابنك.

فالتغيير الحقيقي يبدأ من الجهد المشترك والتعاون معا لكي لا نكون في ذيل الترتيب.

مخ الهدرة: لا نريد نوما واهمالا وتعفاس للنظام طيلة الموسم، وفي الجويلية نْدِيبْ ومْعَايْرة وتَشْراك فم