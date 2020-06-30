سعد606
:: عضو مُشارك ::
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اللّعبْ ماهوش ب BAC) 07:
اعيد واكرر للمرة الالف: لا نريد ان نكون في ذيل الترتيب في النتائج المدرسية لهذه السنة الدراسية
يرحم الله والديك:
1- انت ايها المدير احرص على النظام في مؤسستك؛ وتوفير ما استطعت من امكانيات.
2- وانت اخي الاستاذ اعطِ كل ماعندك واصبر ، ولا تبخل على التلميذ، وطوّر نفسك.
3- اما انت أيها الولي تابع وراقب وشجع ولا تغفل عن ابنك.
فالتغيير الحقيقي يبدأ من الجهد المشترك والتعاون معا لكي لا نكون في ذيل الترتيب.
مخ الهدرة: لا نريد نوما واهمالا وتعفاس للنظام طيلة الموسم، وفي الجويلية نْدِيبْ ومْعَايْرة وتَشْراك فم.
اعيد واكرر للمرة الالف: لا نريد ان نكون في ذيل الترتيب في النتائج المدرسية لهذه السنة الدراسية
يرحم الله والديك:
1- انت ايها المدير احرص على النظام في مؤسستك؛ وتوفير ما استطعت من امكانيات.
2- وانت اخي الاستاذ اعطِ كل ماعندك واصبر ، ولا تبخل على التلميذ، وطوّر نفسك.
3- اما انت أيها الولي تابع وراقب وشجع ولا تغفل عن ابنك.
فالتغيير الحقيقي يبدأ من الجهد المشترك والتعاون معا لكي لا نكون في ذيل الترتيب.
مخ الهدرة: لا نريد نوما واهمالا وتعفاس للنظام طيلة الموسم، وفي الجويلية نْدِيبْ ومْعَايْرة وتَشْراك فم.