اختتام فعاليات رمضان 1441 2029 وتكريم خاص

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
47,096
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نشكركم على تفاعلكم في الاقسام الرمضانية لهذه السنة بارك الله فيكم على مشاركاتكم ومواضيعكم القيمة.. نشكر الاعضاء.. المشرفين.. المراقبين وكل من كانت له بصمة
جعلها الله في ميزان حسناتكم

@البشير البشير
@ناصر dz
@Skor m@k
@Golden Man
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@Yasmina zahra
@سكون الفجر
@ملكة زوجي
@فريد أبوفيصل
@سعد606
@*amani*
@اميرة المدائن


وتكريم خاص للأخ الطيب @الامين محمد
الذي يعتبر ركيزة مهمة للمنتدئ
يشجع ويساعد ويكمل كل ماينقص العضو والمراقب والاداري نعم السند.
نتشرف بتكريمكم بهذا الوسام

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عقبال العام المقبل ان شاءالله
 
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