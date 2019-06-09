اختتام فعاليات رمضان 1440ھ 2019م

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهنشكركم على تفاعلكم في الاقسام الرمضانية لهذه السنة بارك الله فيكم على مشاركاتكم ومواضيعكم القيمة.. نشكر الاعضاء.. المشرفين.. المراقبين وكل من كانت له بصمةجعلها الله في ميزان حسناتكمنتشرف بتكريمكم بهذا الوسام