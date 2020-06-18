حكمة

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,626
النقاط
111
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
السلام عليكم
حكمة أعجبتني
ربي لن أشتكي لأحد وانت موجود ولن يصيبني اليأس وبابك مفتوح ,خاب ظني بالكثير والظن بك لا يخيب


2 يسألونك لماذا دائما متفائل ,أجيب أستحي أن أحزن وأمري في يد الله


3 يوما ما سوف تفهم ان فراق البعض نجاة وتجاهل البعض حياة وحدف الأخرين بأسمائهم ورسائلهم هو الفهم الحقيقي لمعنى الحياة

4 دائما ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها ,وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها فاحسن الاختيار

5حكمة أعجبتني
أحسن كمامة ان تخيط فمك عن اعراض الناس واحسن تعقيم ان تعقم قلبك من الحقد

6 يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه
طلبت الراحة لنفسي فلم اجد شيئا اروع من ترك مالا يعنيني

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض
 
إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
8,963
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
اللهم امين يارب العالمين اجمعين
جزيت خيرا على هذه الحكمة الرائعة قلمك من ذهب ...دمتي مبدعة اختي نغمات
 
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