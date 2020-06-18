السلام عليكم

حكمة أعجبتني

ربي لن أشتكي لأحد وانت موجود ولن يصيبني اليأس وبابك مفتوح ,خاب ظني بالكثير والظن بك لا يخيب





2 يسألونك لماذا دائما متفائل ,أجيب أستحي أن أحزن وأمري في يد الله





3 يوما ما سوف تفهم ان فراق البعض نجاة وتجاهل البعض حياة وحدف الأخرين بأسمائهم ورسائلهم هو الفهم الحقيقي لمعنى الحياة



4 دائما ستكون هناك قلوب لن تكرهك مهما أهملتها ,وقلوب لن تحبك مهما أكرمتها فاحسن الاختيار



5حكمة أعجبتني

أحسن كمامة ان تخيط فمك عن اعراض الناس واحسن تعقيم ان تعقم قلبك من الحقد



6 يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه

طلبت الراحة لنفسي فلم اجد شيئا اروع من ترك مالا يعنيني



اللهم استرنا فوق الارض وتحت الأرض ويوم العرض