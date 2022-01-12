حكمة اعجبتني

ربي لن أشتكي لأحد وأنت موجود ولن يصيبني اليأس وبابك مفتوح خاب ظني بالكثير والظن بك لا يخيب

يسألونك لماذا دائما متفائل

أستحي ان أحزن وأمري في يد الله

يوما ما سوف تفهم ان فراق البعض نجاة وتجاهل البعض حياة وحدف وتجاهل البعض حياة

وحدف الأخرين بأسمائهم ورسائلهم هو المفهوم الحقيقي

تقبلوا تحياتي

اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك