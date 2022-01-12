حكمة اعجبتني

نعمات

نعمات

:: عضو فعّال ::
إنضم
23 نوفمبر 2015
المشاركات
2,665
النقاط
611
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
ربي لن أشتكي لأحد وأنت موجود ولن يصيبني اليأس وبابك مفتوح خاب ظني بالكثير والظن بك لا يخيب
يسألونك لماذا دائما متفائل
أستحي ان أحزن وأمري في يد الله
يوما ما سوف تفهم ان فراق البعض نجاة وتجاهل البعض حياة وحدف وتجاهل البعض حياة
وحدف الأخرين بأسمائهم ورسائلهم هو المفهوم الحقيقي
تقبلوا تحياتي
اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك
 
sana barhoumi

sana barhoumi

:: عضو مُتميز ::
إنضم
1 فيفري 2020
المشاركات
895
النقاط
551
العمر
21
محل الإقامة
Sétif
الجنس
أنثى
نعم العبد إنه أواب
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top