بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

بعض العبادات السهلة اليومية لمحو الذنوب، هذا بفضل الله عزوجل وتوفيقه للعبد بأن يعينه عليها ..

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

((ماعلى الأرض أحد يقول: (لاإله إلا الله، والله أكبر، ولاحول ولاقوة إلا بالله )

إلا كفرت عنه خطاياه ،ولو كانت مثل زبد البحر)) حسنه الألباني في صحيح الجامع.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (

من سبح في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير غفرت خطاياه وان كانت مثل زبد البحر)) صحيح مسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :من قال:

(سبحان الله وبحمده ،في يوم مائة مرة ،خطت خطاياه، ولو كانت مثل زبد البحر )صحيح مسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من أكل طعاما وقال:

(الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول ولاقوة )غفر الله له ماتقدم من ذنبه .

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قال حين يسمع المؤذن:

(أشهد أن لاإله إلا الله، وحده لاشريك له ،وان محمد عبده ورسوله ،رضيت بالله ربا ،وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه) صحيح مسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلام :

(من قال استغفر الله ،الذي لاإله إلا هو، الحي القيوم ،وأتوب إليه ،غفر له وإن كان فر من الزحف) صححه الألباني.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(من توضأ ،فأحسن الوضوء ،خرجت خطاياه من جسده ،حتى تخرج من تحت أظفاره )صحيح مسلم.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: