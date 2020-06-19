"شاطىء الجن"

*amani*
:: مشرفة ::
منتدى الصور والكاريكاتير
طاقم المشرفات
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السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال؟
اترككم للتعرف على هذا الشاطىء الجميل
عندما يصبح المألوف ليس بالمألوف وقتها فقط تستشعر سحر الطبيعة .
في الغالب لون الشواطئ كيف يكون ؟
طبعا ستكون اجابتك رمال صفراء ومياه زرقاء ، مارأيك لو قلت لك هناك رمال سوداء أيضا ومن أجمل ما سترى عيناك.
شاطئ برمال سوداء يسمى شاطئ الظلام أو الجن ويعتبر من اجمل شواطئ العالم حيث يقع في جزيرة ايسلندا بالقرب من بركانMyrdalsjokull
الرمال السوداء في هذا الشاطئ كانت نتيجة لصخور قذفتها الحمم البركانية، ثم بردت حرارتها عند التقائها بمياه المحيط لتفتتت بعد ذلك مكونة رمالاً سوداء هذا هو التفسير العلمي لهذا المنظر الرائع فلا تستغرب إن قمت بزيارة هذا الشاطئ وسمعت من سكان ايسلندا أسطورة تقول أن الجن هم من أعطى هذا اللون لشاطئ الظلام
حول هذا الشاطئ المميز لا تنتشر المباني أو السهول والطرق، بل يحيط به من كل جانب وكأنه خاتم خطبة دائري سلاسل من الجمال متباينة الطول والتي يبلغ عددها 450 جبلا
وقد أثبت العلماء الجيولوجيون سبب لون هذه الرمال، التي تميز شاطئ "الجن"، مؤكدين أنها جاءت نتيجة ثورة أحد البراكين باسم "كتالا" فوق الجبل، مما أدى لقذف الحمم البركانية على الشاطئ، وبمرور الوقت وفعل المياه تحولت لرمال سوداء.
تستطيع أن ترى على الشاطئ أيضًا مشهدًا ساحرًا، وكأنه لوحة ملونة رسمتها الطبيعة، وهو عبارة عن جبل من الحجارة البيضاء العمودية، نتج عن تجمع الصخور بشكل مذهل، فبدت كالأعمدة، بالإضافة إلى كتل الكريستال الجليدية، التي تنتشر بطول الشاطئ إلى جانب طيور "البفن" البحرية البديعة ولون المياه الفيروزي والكهوف البرية، التي تشعرك بأنك داخل عالم مسحور في الخيال
اهلا وسهلا بالجميع ان شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال؟
اترككم للتعرف على هذا الشاطىء الجميل
عندما يصبح المألوف ليس بالمألوف وقتها فقط تستشعر سحر الطبيعة .
في الغالب لون الشواطئ كيف يكون ؟
طبعا ستكون اجابتك رمال صفراء ومياه زرقاء ، مارأيك لو قلت لك هناك رمال سوداء أيضا ومن أجمل ما سترى عيناك.
شاطئ برمال سوداء يسمى شاطئ الظلام أو الجن ويعتبر من اجمل شواطئ العالم حيث يقع في جزيرة ايسلندا بالقرب من بركانMyrdalsjokull
الرمال السوداء في هذا الشاطئ كانت نتيجة لصخور قذفتها الحمم البركانية، ثم بردت حرارتها عند التقائها بمياه المحيط لتفتتت بعد ذلك مكونة رمالاً سوداء هذا هو التفسير العلمي لهذا المنظر الرائع فلا تستغرب إن قمت بزيارة هذا الشاطئ وسمعت من سكان ايسلندا أسطورة تقول أن الجن هم من أعطى هذا اللون لشاطئ الظلام
حول هذا الشاطئ المميز لا تنتشر المباني أو السهول والطرق، بل يحيط به من كل جانب وكأنه خاتم خطبة دائري سلاسل من الجمال متباينة الطول والتي يبلغ عددها 450 جبلا
وقد أثبت العلماء الجيولوجيون سبب لون هذه الرمال، التي تميز شاطئ "الجن"، مؤكدين أنها جاءت نتيجة ثورة أحد البراكين باسم "كتالا" فوق الجبل، مما أدى لقذف الحمم البركانية على الشاطئ، وبمرور الوقت وفعل المياه تحولت لرمال سوداء.
تستطيع أن ترى على الشاطئ أيضًا مشهدًا ساحرًا، وكأنه لوحة ملونة رسمتها الطبيعة، وهو عبارة عن جبل من الحجارة البيضاء العمودية، نتج عن تجمع الصخور بشكل مذهل، فبدت كالأعمدة، بالإضافة إلى كتل الكريستال الجليدية، التي تنتشر بطول الشاطئ إلى جانب طيور "البفن" البحرية البديعة ولون المياه الفيروزي والكهوف البرية، التي تشعرك بأنك داخل عالم مسحور في الخيال