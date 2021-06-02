✍️ لؤلؤة الغرب مدينة مستغانم <<2>> 🏖

يقع شرق ولاية مستغانم على بعد 40 كلم من مقر الولاية، وعن الطريق السيار شرق غرب بحوالي 100 كلم. وعن الطريق الوطني رقم 11 بحوالي 5كلم .و عن بلدية حجاج بسبعة كلم



يمتد شاطئ حجاج على طول 13كلم

_ يتميز بشواطئ رائعة ومتميزة منها رملية ذهبية و منطقة صخرية التي تجذب الاف من المصطافين سنويا نذكر شاطئ حجاج رقم 1 رقم 2 رقم 3(كاف فوعير ) رقم 4 و شاطئ عين سافي القريب من كاف لصفر.

شاطئ الميناء الصغير Petit Port

شاطئ المجدوب أو“الخروبةبلاج”

شاطيء ستيدية: بلدية ستيدية دائرة حاسيماماش

شاطيء سيدي منصور: بلدية فرناكة دائرة عين النويصي

شاطئ كلوفيس بلدية بن عبد المالك رمضان ” Clovis ”



شواطئ مرسى الشيخ أولاد بوغالم

” Ouled boughalem ”

شاطئ صلامندر