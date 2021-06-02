✍️ لؤلؤة الغرب مدينة مستغانم <<2>> 🏖

Bfatiha
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السياحة الشاطئية
ومن بين أنواع السياحة التي تتميز بها مستغانم، نجد السياحة الشاطئية التي تعد الأكثر إقبالا بحكم العدد الكبير لشواطئ الولاية وشساعتها وصفاء رمالها الذهبية منها : فيها اكثر من 50 شاطئا، منها أكثر من 20 شاطئا مفتوحا.
شاطئ حجاج دائرةسيد لخضر
يقع شرق ولاية مستغانم على بعد 40 كلم من مقر الولاية، وعن الطريق السيار شرق غرب بحوالي 100 كلم. وعن الطريق الوطني رقم 11 بحوالي 5كلم .و عن بلدية حجاج بسبعة كلم
يمتد شاطئ حجاج على طول 13كلم
_ يتميز بشواطئ رائعة ومتميزة منها رملية ذهبية و منطقة صخرية التي تجذب الاف من المصطافين سنويا نذكر شاطئ حجاج رقم 1 رقم 2 رقم 3(كاف فوعير ) رقم 4 و شاطئ عين سافي القريب من كاف لصفر.
شاطئ شاطئ عين ابراهيم سداوة
ويمتاز الشاطئ ب مياهه الصافية الباهية المتجانسة مع روعة الصخور وأكثر شيء مميز هو السطح الصخري للشاطئ النادر عبر العالم.
يتواجد شاطئ سداوة المتواجد بببلدية سيدي لخضر 40 كم شرق مدينة مستغانم بالغرب الجزائري ،ﻻ يمكن الوصول اليه عن طريق السيارة بل عن طريق المشي باﻻقدام فقط والمسافة ليست بعيدة فستكفي مدة ربع ساعة فقط للوصول ويمكن الوصول الى الشاطئ عبر الطريق الرئيسي المؤدي الى شاطئ عين براهيم ويعتبرمثاﻻ للتخييم صيفا وشتاءا .
شاطئ صابلات بلدية مزغران
يقع الشاطئ غرب مدينة مستغانم وعلى بعد 4 كيلومترات غرب شاطئ وريعة الذي يليه من جهة الشرق. يمكن للزوار و المصطافين القادمين من جانب وهران أو من مستغانم الوصول إليه بإستعمال الطريق الوطني رقم 11 (N11)، الذي يمتد على طول الشاطئ على بعد أقل من 1000 متر.
يبعد 10 كيلومترًا غرب وسط مدينة مستغانم. يمكن للمصطافين و الزوار العثور على كل ما يحتاجونه في عين المكان و كذالك في في قرية مزغران القريبة.
ينقسم الشاطئ الى قسمين جهة غربية و جهة شرقية و يبلغ طول كل شاطئ منهما 950 متر و عرضهم حوالي 40 متر. فيما يتعلق بنوعية رمال الشاطئ فرماله ذات جوده و نقاء عاليين .
يمكن أن يستوعب ما يصل إلى 5000 مصطاف.
الشاطئ محروس و السباحة مسموح بها على إمتداد فترة الإصطياف.
شاطئ الميناء الصغير Petit Port
يشهد شاطئ الميناء الصغير ” petit port ” إزدحامًا كبيرًا من الزوار بإستمرار. وهو واحدًا من شواطئ سيدي لخضر، بالقُرب من ولاية مستغانم الساحلية.
شاطئ المجدوب أو“الخروبةبلاج”
شاطئ سيدي المجدوب أو “الخروبة بلاج” في ولاية مستغانم الجزائرية، واحد من الشواطئ السياحية الهامة التي يفضلها السكان المحليين والسياح على حد سواء. يبلغ طول الشاطئ حوالي كيلومترين. وهو من الشواطئ المُفضلة والمُناسبة للعائلات.
شاطيء ستيدية: بلدية ستيدية دائرة حاسيماماش
يمر فيها خط غرينتش. تقع غرب بلدية مستغانم على بعد 15 كم وغرب بلدية وهران التي تبعد عنها 65 كم. تتميز بشبكة طرقات ملائمة وجيدة منها على وجه الخصوص الطريق المزدوج السريع بين مستغانمووهران.
شاطيء سيدي منصور: بلدية فرناكة دائرة عين النويصي
تُغطي رمال شاطئ سيدي منصور مسافة تصل إلى 200 متر متناثرة على البحر الأبيض المتوسط، وهي تتزيّن بالكثبان الرملية والتكوينات الصخرية الجميلة، كما توجد بالقرب منها البرك الصخرية الصغيرة التي تلتقط سرطان المياه عند انخفاض المد، وترسو بعض السفن القديمة في المياه الصافية التي تُشكّل موقع غطس مميّز.
شاطئ كلوفيس بلدية بن عبد المالك رمضان ” Clovis ”
يعد شاطئ كلوفيس الواقع ببلدية بن عبد المالك رمضان التاريخية، وعلى بعد 30 كلم عن شرق مدينة مستغانم، من أهم الأقطاب السياحية التي تزخر بمناظر طبيعية خلابة، تمتزج فيها زرقة مياه البحر باخضرار الغابة المسترسلة على تل منحدر نحو البحر، والذي تكسوه الرمال الناعمة الذهبية في ديكور غاية في الجمال رسمته الطبيعة.
شواطئ مرسى الشيخ أولاد بوغالم
” Ouled boughalem ”
شواطئ أولاد بوغالم ” Ouled boughalem ” تُعد من شواطئ مستغانم العائلية المُفضلة، للكثير من السائحين والسكان المحليين على حد سواء. يتسم الشاطئ به بطبيعة خلابة، حيث مياة البحر النقية الزرقاء، والأودية الكثيرة، وجبال الظهرة الشاهقة الإرتفاع، والصخور الكريستالية، والغابات الخضراء الكثيفة، فضلًا عن شواطئها العذراء الرائعة.
تُتيح شواطئ مرسى الشيخ للزوار الإستمتاع بالسباحة، والتشمس على روماله الناعمة، وأيضًا التخييم. بالإضافة إلى التمتع بالمغامرات المُثيرة في الكهوف والمغارات، التي تُزيد من جذب الزوار إليه سنويًا.
شاطئ صلامندر
يقع شاطئ صلامندر بين ولاية مستغانم ومزغران، وهو من الشواطئ الخلابة التي يُفضلها الزوار من مختلف البلدان. يتميز الشاطئ بمياهه الصافية ورماله الذهبية،
يتيح لك القيام بالعديد من الأنشطة الترفيهية المُمتعة، كالسباحة والتشمس والتأمل في المناظر الساحرة. هذا فضلًا عن إمكانية ممارسة هواية صيد الأسماك لمُحبي الصيد. فهو من أجمل شواطئ السياحة في مستغانم .