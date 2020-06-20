لكي تدرك .....قيمة العشر سنوات اسئل زوجين انفصلا حديثا

لكي تدرك قيمة أربعة سنوات ... اسئل شخص متخرج حديثا

لكي تدرك قيمة سنة .... اسئل طالب او تلميذ فشل في الاختبار النهائي

لكي تدرك قيمة الشهر....اسئل ام وضعت مولودها قبل موعد

لكي تدرك قيمة الاسبوع ....اسئل محرر في جريدة أسبوعية

لكي تدرك قيمة الدقيقة ....اسئل شخص فاته القطار أو الحافلة أو الطائرة

لكي تدرك قيمة الثانية أو جزء من الثانية ...اسئل شخص فاز بالميدالية الفضية في الالعاب الاولمبيه

لكي تدرك ذكر شخص ....مت و انظر ما قدمت من عمرك و انت غافل عن ذكر الله

لكي تدرك قيمة الحياة ....اسئل من على فراش الموت

لكي تدرك قيمة صديق .....اخسر واحد

لكي تدرك قيمة الاخت ...اسئل شخص ليس لديه اخوات