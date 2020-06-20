كمامات للعقول ..شكون يشري

ههههههه يالالة انا ما نحبكش تعرفيني نكرهك من زمان ههههه



هي صراحة شعبها صح فريد من نوعه

صراحة كاين واحد يرجعه للطريق و هو الحجاج برك

اللي يحل فمه حتى بتسبيحة يرحيه و يرجعه صابون

على خاطر عندنا 40 مليون طبيب

و 40 مليون مدرب

و 40 مليون فقيه

و 40 مليون راح للمريخ

و 40 مليون سارق

و 40 مليون مخلص

و 40 مليون مفتي



شعب مارق و الدولة حصلت فيه هههههه

كاين اللي 40 سنة و هو مع العصابة و خدام مدير في سوناطراك

و اليوم راح مع الاحرار و زعيمه مول المازدا

و كاين اللي يقول العالم كله تفاهم مع الدولة باش يعملوا كذبة

اسمها كورونا باش ما تقومش دولة جديدة



يعني تجي دخله في الاسلام يخرجك كافر