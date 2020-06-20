كمامات للعقول ..شكون يشري

ليليا مرام
:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم
واش راكم لاحباب الييحبونا وميم اللي يكرهونا دزو معاهم تقدرو تخرجوا من الموضوع وي دخلت محرشة عندي بزاف ما دابزتش
اصبرو قبل الكمامة
اليوم بغيت نهدرو على نوع جديد من المرض وكمامة اخرى ايييه عندبالكم كورونا تقعد بايرة كي حالتنا ماتتزوج ما تولد ولادها ياو راهي تزوجت وجابت كوازاكي ويي كوازاكي ومازال الخير لاحق هي ولادة الله يبارك ولحقت لينا تنحالها البوار شعب واعي ربي يبارك ويبغي يتعرف ارواحو تشو نهدرو على كمامة العقول ....تجي تفهم تلقى مخك راح للبحر
مدو مليون مساعدة من بعد ندمو بغاو يرجعوهم قالك بروسي مليون للكمامة ....يسمى رجعونتدا قفة رمضان ....هنا لازم كمامة للعقل
ايا قالك مكاش بعض محلات وفتحو بالشروط وتباعد وواحد فالحانوت وغيرو ....وتلقى نسا جايبة ربعة وخمس ذراري جاية تكسيهم والعيد مكان حتى عيد وياااا زادو غلقو عليهم فالحوانت جيب 600 وارواح تديمرتك من عند بياري ...جيبو بياري وزيدو صاعقة راهم طاحو عليها فالحانوت عتيقة ......هنا لازم كمامة للعقل
شرطي يقولك بروسي كمامة وي تقولي قانون ..ياو المارثة هو مش دايرها ويقولك انا عندي الاولوية ..ماكنتش نعرف كورونا حتى هي تشوفك بالمعارف زهرنا هندي يعبد البقر حتى مع كورونا وما لڨيناهاش
قالك ما تسلمو ما تعنقو من بعيد للبعيد وتلقى هذيك اللي توقم فالكارتي خاكماتك من القنت للقنت مين تفوتي تخرجلك مور باباها ارواحي سلمي عليا من نيتك تأمني بالكورونا ...اودي والو دارها تبون وجماعتو. .. شاوالا حمبوك عاودي آخرتك كوزينتك وشبر للصالون ....وحدك سنة رابعة وطلعوك بالانقاذ نتاع حماية مدنية وتقولك كورونا دارها تبون . انا هنا نستدعي الشاب بيلو اسمحولي الو تبون راني مغبون ....هذي ماشي كمامة لعقلها هذي انا نسكوشيها كومبلي
هذوك نتاع دقيق وحليب ولشان ما نهدروش هذوك مناعة حدايدي فاندام بلا عظام الله يبارك قالولي كل ليلة يضربو الشيح مغلي ..انا بيضلي سناني كخرفان حاسي بحبح ما دارلي حتى مناعة
ايا وهذاك نوع نتاع رجال اللي يدخل للفايس ويعلق وهااا ڨليع ڨلبي ويقولها كي خفتي من كورونا ودرتي كمامة علاه ما ديريش النقاب ....ويا ويااااااا نبرح والا نغني والا نطلع فوق النخلة كي علاوة
لا يصلي لا يعرف قبلة وين جاية لا علاقة بدين اصلا فستاتو ما يطلق حتى فعرض وحدة وطاح امام غير للكمامات تنقب انت صديقي عن اعراض الناس وتبكي عالجوامع غلقوهم وانت تظل رايح وجاي عليه وما تعرفوش كيفاه داير من داخل وليةم تبكي عالجامع دمعة وخنونة اسيدي يعياو ويفتحوهم ويا ريت نشوفو طوائف التوبة حاجة تفرح
هذو عينات يستاهلو عندي كمامة العقل اما كمامة الفم اذا تغلقلهم فمهم الفايح اللي تقول جبانة الفيران فنتمنى كورونا تقعد وتكمملهم فمهم على الناس وكل واحد يعس روحو
وكمامة العقل بعد هذا المرض جابلي لازمة وضرورية
خبروني شكون تلقاوه لازملو كمامة العقل فهذو العينات شكرا لكم
واش راكم لاحباب الييحبونا وميم اللي يكرهونا دزو معاهم تقدرو تخرجوا من الموضوع وي دخلت محرشة عندي بزاف ما دابزتش
اصبرو قبل الكمامة
اليوم بغيت نهدرو على نوع جديد من المرض وكمامة اخرى ايييه عندبالكم كورونا تقعد بايرة كي حالتنا ماتتزوج ما تولد ولادها ياو راهي تزوجت وجابت كوازاكي ويي كوازاكي ومازال الخير لاحق هي ولادة الله يبارك ولحقت لينا تنحالها البوار شعب واعي ربي يبارك ويبغي يتعرف ارواحو تشو نهدرو على كمامة العقول ....تجي تفهم تلقى مخك راح للبحر
مدو مليون مساعدة من بعد ندمو بغاو يرجعوهم قالك بروسي مليون للكمامة ....يسمى رجعونتدا قفة رمضان ....هنا لازم كمامة للعقل
ايا قالك مكاش بعض محلات وفتحو بالشروط وتباعد وواحد فالحانوت وغيرو ....وتلقى نسا جايبة ربعة وخمس ذراري جاية تكسيهم والعيد مكان حتى عيد وياااا زادو غلقو عليهم فالحوانت جيب 600 وارواح تديمرتك من عند بياري ...جيبو بياري وزيدو صاعقة راهم طاحو عليها فالحانوت عتيقة ......هنا لازم كمامة للعقل
شرطي يقولك بروسي كمامة وي تقولي قانون ..ياو المارثة هو مش دايرها ويقولك انا عندي الاولوية ..ماكنتش نعرف كورونا حتى هي تشوفك بالمعارف زهرنا هندي يعبد البقر حتى مع كورونا وما لڨيناهاش
قالك ما تسلمو ما تعنقو من بعيد للبعيد وتلقى هذيك اللي توقم فالكارتي خاكماتك من القنت للقنت مين تفوتي تخرجلك مور باباها ارواحي سلمي عليا من نيتك تأمني بالكورونا ...اودي والو دارها تبون وجماعتو. .. شاوالا حمبوك عاودي آخرتك كوزينتك وشبر للصالون ....وحدك سنة رابعة وطلعوك بالانقاذ نتاع حماية مدنية وتقولك كورونا دارها تبون . انا هنا نستدعي الشاب بيلو اسمحولي الو تبون راني مغبون ....هذي ماشي كمامة لعقلها هذي انا نسكوشيها كومبلي
هذوك نتاع دقيق وحليب ولشان ما نهدروش هذوك مناعة حدايدي فاندام بلا عظام الله يبارك قالولي كل ليلة يضربو الشيح مغلي ..انا بيضلي سناني كخرفان حاسي بحبح ما دارلي حتى مناعة
ايا وهذاك نوع نتاع رجال اللي يدخل للفايس ويعلق وهااا ڨليع ڨلبي ويقولها كي خفتي من كورونا ودرتي كمامة علاه ما ديريش النقاب ....ويا ويااااااا نبرح والا نغني والا نطلع فوق النخلة كي علاوة
لا يصلي لا يعرف قبلة وين جاية لا علاقة بدين اصلا فستاتو ما يطلق حتى فعرض وحدة وطاح امام غير للكمامات تنقب انت صديقي عن اعراض الناس وتبكي عالجوامع غلقوهم وانت تظل رايح وجاي عليه وما تعرفوش كيفاه داير من داخل وليةم تبكي عالجامع دمعة وخنونة اسيدي يعياو ويفتحوهم ويا ريت نشوفو طوائف التوبة حاجة تفرح
هذو عينات يستاهلو عندي كمامة العقل اما كمامة الفم اذا تغلقلهم فمهم الفايح اللي تقول جبانة الفيران فنتمنى كورونا تقعد وتكمملهم فمهم على الناس وكل واحد يعس روحو
وكمامة العقل بعد هذا المرض جابلي لازمة وضرورية
خبروني شكون تلقاوه لازملو كمامة العقل فهذو العينات شكرا لكم