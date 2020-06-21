السلام عليكم ورحمة الله وبركاته-لا توجد عمولة في الإرسال
متوفر 235€ PAYSERA مقابل 205دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
ملاحظات:
متوفر 235€ PAYSERA مقابل 205دج للأورو
السعر: ثابت / المصدر: صديق
من يدفع عبر البريد يكتب على وصل العملية: NAIM 2093+إسم عضويته+منتدى اللمة الجزائرية+التاريخ(اليوم/الشهر/السنة)
ثم يرفع داخل المحادثة
ملاحظات:
-يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي
-الدفع يكون بعد التأكد من وصول المبلغ إلى حسابي البريدي
تنبيهات:-أقل مبلغ للبيع 20€
-مدة الحجز للمشتري 24ساعة ثم الحجز للذي يليه والرجاء الجدية في الحجز من فضلكم
-يمنع رفع وصل العملية أو إثبات الدفع في الموضوع
-يرجى التقيد بقوانين قسم بيع وشراء العملات الإلكترونية
-يرجى الإلتزام بمسودة البيع والشراء
بعد الإرسال لكم يرجى منكم تأكيد الإستقبال داخل الموضوع