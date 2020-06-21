اكتب رسالة

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إلياس

إلياس

:: عضو بارز ::
إنضم
24 ديسمبر 2011
المشاركات
9,025
النقاط
1,151
محل الإقامة
فار إلى الله
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
في ظل هذه الوضع الصحي الحالي اي وباء كورونا الذي شل حركة في العالم تقريبا و اصبح تقريبا في ركود في جميع المجالات تقريبا و اصبح القطاع الصحي هو القطاع الذي يكابد ليل و نهار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه و مع عجز العالم عن إيجاد لقاح لهذا الوباء و من هذا المنبر احي الجيش الابيض الذي يتعب و يشقى ليلا و نهارا من أجل المرضى ليخرج العالم بأقل الأضرار ومنه اطلب من كل عضو كتابة رسالة تحفيزية لهذا الجيش الذي يسهر من أجل المرضى
الذي ادعوا الله أن يرفع علينا هذا الوباء و البلاء قريبا عاجلا يا رب العالمين إن شاء الله
جزاكم الله خيرا
 
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