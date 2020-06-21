اكتب رسالة

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

في ظل هذه الوضع الصحي الحالي اي وباء كورونا الذي شل حركة في العالم تقريبا و اصبح تقريبا في ركود في جميع المجالات تقريبا و اصبح القطاع الصحي هو القطاع الذي يكابد ليل و نهار من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه و مع عجز العالم عن إيجاد لقاح لهذا الوباء و من هذا المنبر احي الجيش الابيض الذي يتعب و يشقى ليلا و نهارا من أجل المرضى ليخرج العالم بأقل الأضرار ومنه اطلب من كل عضو كتابة رسالة تحفيزية لهذا الجيش الذي يسهر من أجل المرضى

الذي ادعوا الله أن يرفع علينا هذا الوباء و البلاء قريبا عاجلا يا رب العالمين إن شاء الله

جزاكم الله خيرا