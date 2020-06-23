السعودية: إقامة الحج بأعداد محدودة جدا لحجاج الداخل

بارك الله فيك اخي الكريم على المعلومات القيمة

اظن للذين لم يذهبوا للموسم الحج الحالي سيذهبون العام القادم إن شاء الله ....حج مبرور .....سعي مشكور.....ذنب مغفور .....تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال