عرض بيع متوفر 500 دولار PAYONEER/ بايبال للبيع مقابل CCPب 185 دج

بيانات المعاملة المالية:
إسم البائع
kacimo samy
المبلغ المتاح
500.00 دولار
سعر البيع
185.00 د.ج، ثابت
البنك الإلكتروني
Payoneer - بايونير
kacimo samy

kacimo samy

متجر باي زاد للخدمات الالكترونية "payzad"
وسيط معتمد
إنضم
12 ماي 2018
المشاركات
3,139
النقاط
691
محل الإقامة
في ارض ربي
الجنس
ذكر
متوفر 500 دولار PAYONEER/ بايبال للبيع مقابل CCPب 185 دج
كاملا ب 183 دج
اقل مبلغ للحجز هو 200 دولار للبنك بايونير
للحجز انتظر التاكيد مني ثم بعد ذلك اكد الحجز ثم ارسل لك معلومات الدفع
- في حال طلب رصيد بايبال بالعمولة على شاري
- الوصل يرسل على الخاص ويكتب عليه بالقلم قبل الرفع:
اسم عضوية البائع و المشتري + اسم المنتدى + المبلغ
- مدة الحجز 12 ساعة فقط
- ممنوع ردود جانبية
- ثابت المبلغ
يرجى التأكد أن حسابكم مفعل ويستقبل بشكل عادي أي يدعم خاصية (CARD TO CARD)
- إن لم تستقبلو من قبل فلا داعي للحجز
- الدفع حتى اتأكد انا و ذالك عن طريق البريد او الموقع على 00
 
Adam dz

Adam dz

:: إدارة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أفريل 2019
المشاركات
617
النقاط
531
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
السلام عليكم

تمت الموافقة على الموضوع، اذكر المتبقي في كل رد.

للتذكير:
- يرجى عدم مخالفة >> قوانين منتدى تجارة العملات [ بيع وشراء العملات ]
- البيانات ترسل عبر المحادثات الخاصة الى :
@Adam dz و @ALGERIA DZ

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يرجى استعمال المحادثات لتحويل المعلومات الدفع و الاستقبال و وصل الدفع فقط
باقي المراحل (تأكيد الاستقبال و تأكيد التحويل)تكون داخل الموضوع

بيع موفق...
 
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