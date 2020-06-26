كيف تستغل وقت صيفك

إلياس
:: عضو بارز ::
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نحن في فترة الصيفية الطويلة في ظل هذه الأوضاع الصحية و في ظل الحجر المنزلي
شاركونا و اقترحوا علينا كيف نستغل فترة الراحة و الإجازة الصيفية و نستغل هذا الفراغ في ظل هذه الفترة و لنجعل هذه فترة جني الثمار في استغلالها في ما يرضي الله مع العلم أنه لا يوجد بحر و لا غيره
اعطونا فكرة كي نستغل هذه الفترة في الخير
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
نحن في فترة الصيفية الطويلة في ظل هذه الأوضاع الصحية و في ظل الحجر المنزلي
شاركونا و اقترحوا علينا كيف نستغل فترة الراحة و الإجازة الصيفية و نستغل هذا الفراغ في ظل هذه الفترة و لنجعل هذه فترة جني الثمار في استغلالها في ما يرضي الله مع العلم أنه لا يوجد بحر و لا غيره
اعطونا فكرة كي نستغل هذه الفترة في الخير