كيف تستغل وقت صيفك

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاتهنحن في فترة الصيفية الطويلة في ظل هذه الأوضاع الصحية و في ظل الحجر المنزليشاركونا و اقترحوا علينا كيف نستغل فترة الراحة و الإجازة الصيفية و نستغل هذا الفراغ في ظل هذه الفترة و لنجعل هذه فترة جني الثمار في استغلالها في ما يرضي الله مع العلم أنه لا يوجد بحر و لا غيرهاعطونا فكرة كي نستغل هذه الفترة في الخير