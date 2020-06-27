سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عن الرزق هل يزيد أو ينقص ؟ و هل هو ما أكل أو ما ملكه العبد ؟ سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- عن الرزق هل يزيد أو ينقص ؟ و هل هو ما أكل أو ما ملكه العبد ؟

فأجاب - رحمه الله - : فأجاب - رحمه الله - :

الرزق نوعان : الرزق نوعان :

أحدهما: *ما علمه الله أنه يرزقه فهذا لا يتغير،

" مجموع الفتاوى " ( ٨ /٥٤٠، ٥٤١ ) . " مجموع الفتاوى " ( ٨ /٥٤٠، ٥٤١ ) .

و الثاني: ما كتبه و أعلم به *الملائكة* ، فهذا يزيد و ينقص بحسب الأسباب، فإن العبد يأمر الله الملائكة أن تكتب له رزقاً، و *إن وصل رحمه زاده الله على ذلك* ، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن سرَّه أن يبسط له في رزقه و يُنسأ له في أثره فليصِل رحِمه »،و كذلك *عُمُر داود زاد ستين سنة فجعله الله مائة بعد أن كان أربعين* ، ومِن هذا الباب قول عمر: « *اللهم إن كنت كتبتَني شقيّاً فامحني و اكتبني سعيداً فإنك تمحو ما تشاء و تُثبت* »،و من هذا الباب قوله تعالى عن نوح { أنِ اعبدوا الله و اتقوه و أطيعون يغفر لكم من ذنوبكم و يؤخركم إلى أجلٍ مسمَّى }، و شواهده كثيرة، و الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدَّره الله و كتبه ، فإن كان قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه و اكتسابه: ألهمه السعي و الإكتساب، و ذلك الذي قدره له بالإكتساب لا يحصل بدون الإكتساب، *و ما قدره له بغير إكتساب كموت موروثه يأتيه به بغير إكتساب* .و السعي سعيان:*سعي فيما نصب للرزق كالصناعة و الزارعة و التجارة* ،*و سعي بالدعاء و التوكل و الإحسان إلى الخلق و محو ذلك، فإن الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه* .