جعلنا الله وإياكم من المسبحين الله كثيرا ...

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

تأملوها للفائدة

تتبعت التسبيح في القرآن فوجدت عحبا، وجدت أن التسبيح يرد القدر كما في قصة يونس عليه السلام قال تعالى

(فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)

وكان يقول في تسبيحه